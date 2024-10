Immobilier : Estimez la valeur de votre bien sur l’explorateur en ligne « Demande de valeurs foncières » (DVF)

Vous voulez vendre un bien immobilier, acheter un logement ou un terrain ? Avant de contacter un agent immobilier, vous pouvez vous faire une idée du prix grâce à l’explorateur en ligne « Demande de valeurs foncières » (DVF), qui permet de consulter l’intégralité des données foncières des cinq dernières années, des informations issues de la base de la Direction générale des finances publiques. Toutes les explications.

Une idée des prix de l’immobilier sur 5 ans

La demande de valeurs foncières est un service en ligne gratuit, ouvert à tous. Il s’agit d’un « explorateur » de valeurs foncières qui permet aux particuliers de suivre l’évolution des prix de l’immobilier sur leur secteur et d’estimer la valeur de leur bien.

Vous pouvez obtenir le prix et la date de vente d’un bien bâti (appartement ou maison) ou non bâti (terrain et exploitation) le descriptif du bien ( type, nombre de pièces et surface) et le prix de vente médian au m2 par région et par ville.

Les données sont mises à jour 2 fois par an, en avril et en octobre.

Une démarche simplifiée pour utiliser l’explorateur

Vous avez le choix entre plusieurs options : avec la barre de recherche, inscrivez une adresse (en haut à droite) puis affinez si besoin en filtrant par type de bien (appartement, maison, local commercial) ; avec une carte interactive, cliquez sur un département, puis sur une commune, puis sur une section cadastrale. Les dernières ventes s’affichent en bleu : vous pouvez obtenir une liste détaillée des dernières ventes. Vous pouvez aussi effectuer votre recherche via un tableau, sélectionnez un département via le menu déroulant et la liste des mutations (ventes, achats…) vous sera proposée.

À noter : le service « Demande de valeurs foncières » ne couvre pas les ventes des biens situés dans les départements suivants : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle et Mayotte.

