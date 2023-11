Immobilier : Quésaco le « Plan Thermostat » ?

Le Gouvernement a lancé un « Plan Thermostat ». Plus d’1 Français sur 2 n’en a pas entendu parler. Alors qu’est-ce que c’est ? Qui est concerné ? Les Français ont-ils les moyens financiers de s’équiper ? On vous dit tout !

Initié par la Ministre de la Transition énergétique, le Gouvernement a lancé un « plan thermostat » pour permettre à davantage de personnes de mieux maîtriser leur consommation d’énergie.

Rothelec, spécialiste du chauffage électrique économique et inventeur du radiateur à inertie, a voulu savoir ce que les Français en pensaient. Une enquête qui montre des Français plutôt sceptiques et bien mal informés.

« Chercher des solutions pour faire baisser la consommation énergétique des Français est une bonne chose. Mais dans les faits, certaines idées sont difficilement applicables. Les Français savent-ils faire fonctionner un thermostat connecté ? Ont-ils besoin d’une aide pour les utiliser et les paramétrer ? Ont-ils les moyens financiers pour s’équiper ? Autant de questions qui posent de nouveaux problèmes et que les professionnels du chauffage doivent aujourd’hui prendre en compte », commente Eric Anes, Président de Rothelec.

Un plan peu connu…

Intégré au plan de sobriété du gouvernement, le « Plan Thermostat » vise une nouvelle fois à faire baisser la consommation d’énergie des foyers en France. Cette diminution énergétique demandée peut se faire selon le gouvernement par le biais de thermostats programmables et connectés, afin de maintenir une température dans les habitations autour de 19 °C.

Malheureusement, plus de 51 % des Français n’ont pas entendu parler de ce plan et 28 % en ignorent les objectifs concrets. Seulement 21 % des personnes interrogées connaissent bien cette initiative.

Avez-vous entendu parler du Plan Thermostat, initié par la Ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ? Réponses Pourcentages Oui absolument 21 % Oui mais je n’en connais pas l’objectif 28 % Non pas du tout 51 %

32 % des ménages ont un système de chauffage inadapté à l’installation d’un thermostat connecté

Aujourd’hui, uniquement 5 % des ménages se disent déjà équipés d’un thermostat connecté. Mais il semblerait que 32 % des Français ne puissent pas être concernés par ce « Plan Thermostat » car dans l’incapacité d’en équiper leur système de chauffage.

En effet, environ 70 % des ménages sont chauffés à l’électricité ou au gaz. Selon le gouvernement, les thermostats connectés permettraient de réaliser 15 % d’économies d’énergie mais pour un coût d’achat compris entre 650 et 1 000€ par appareil. C’est un problème pour 22 % des personnes interrogées qui déclarent ne pas avoir les moyens financiers pour s’équiper.

Qui plus est, plus de 18 % des Français avouent ne pas savoir se servir d’un thermostat connecté.

Au final, seulement 13 % des personnes interrogées déclarent être intéressées par ce « Plan Thermostat », juste devant celles qui refusent un système capable de surveiller leur consommation énergétique.

Pour l’achat de thermostats programmables ou connectés, l’Etat propose une aide allant potentiellement jusqu’à 80 % du coût total, y compris l’installation. Que pensez-vous de cette initiative ? Réponses Pourcentages Je ne peux pas être équipé(e) car je dispose d’un chauffage inadapté (collectif, bois, etc.) 32 % Je n’ai pas les moyens financiers même avec une aide de l’Etat 22 % Je ne sais pas comment me servir d’un thermostat connecté 18 % Oui je suis très intéressé(e) par cette initiative 13 % Je ne veux pas d’un système capable de surveiller ma consommation électrique 9 % Je suis déjà équipé(e) donc pas concerné(e) 5 % Ne se prononce pas 1 %

Une solution inefficace pour 63 % des Français si l’habitation n’est pas bien isolée

Beaucoup d’études dévoilent que plus de 80 % des logements sont mal isolés et énergivores en France. Ainsi, pour 63 % des Français, un thermostat connecté pour réduire la consommation énergétique ne sert absolument à rien si l’habitation n’est pas bien isolée et plus de 19 % que c’est une solution trop compliquée à utiliser. Seulement 16 % trouvent que le thermostat connecté est une bonne initiative.

Que pensez-vous du thermostat pour réduire votre consommation énergétique ? Réponses Pourcentages C’est une solution inefficace si l’habitation n’est pas bien isolée 63 % C’est une solution technologique trop compliquée à utiliser 19 % Oui c’est une très bonne solution 16 % Ne se prononce pas 2 %

Thermostat : un appareil compliqué même sans être connecté…

Qu’ils soient connectés ou non, 28 % des Français avouent ne pas savoir parfaitement bien utiliser les thermostats. Seulement 29 % maîtrisent parfaitement ces appareils et 37 % seulement les options basiques.

Savez-vous parfaitement utiliser un thermostat, connecté ou non ? Réponses Pourcentages Oui mais seulement les bases 37 % Oui totalement 29 % Non pas vraiment 28 % Ne se prononce pas 6 %

Chauffage à 19°C : 38 % attendent que l’Etat les oblige

En 2022, environ 70 % des Français avaient accepté de se chauffer à 19°C pour répondre au plan de sobriété énergétique initié par le gouvernement.

Cette année, 38 % déclarent qu’ils attendront que l’Etat les oblige à renouveler cette baisse, et plus de 30 % ont d’ores et déjà décidé de se chauffer à la température de leur choix. Seulement 31 % vont devancer l’appel de l’État et se chaufferont d’eux-mêmes à 19°C.

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique initié en octobre 2022, qu’allez-vous faire cette année ? Réponses Pourcentages Je vais attendre que l’Etat oblige à se chauffer à 19°C 38 % Je vais me chauffer à 19°C 31 % Je vais me chauffer à la température de mon choix 30 % Ne se prononce pas 1 %