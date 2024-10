Adapt Immo dévoilera sa dernière innovation au RENT. L’entreprise a en effet choisi d’intégrer dans son application, My Mobil’Adapt, destinée à faciliter le quotidien des agents immobiliers, une IA et personnalisée à chaque client.

Adapt immo, éditeur de logiciels pour les agences immobilières et les réseaux de mandataires, lance à l’occasion du RENT 2024, qui aura lieu les 6 et 7 novembre, une nouvelle version de My Mobile Adapt, son application qui facilite le quotidien des professionnels de l’immobilier. My Mobile Adapt intègre désormais l’IA. De quoi permettre aux agents immobiliers de gagner un temps précieux sur les tâches à faible valeur ajoutée, et de sortir la tête du guidon pour se concentrer sur leur cœur de métier : la prospection, l’estimation et, avant tout, la relation clients.

« Cette innovation s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’entreprise : faciliter le travail des agents, en mettant à leur disposition des solutions alliant performance et praticité », explique Sabrina Robles, directrice d’Adapt immo. « Je crois dur comme fer à l’Intelligence artificielle. C’est une technologie incroyable dont le potentiel reste encore à découvrir. Elle est un formidable boost de créativité. Ceux qui ne prennent pas le virage de l’IA se feront distancer par des concurrents plus agiles »

L’agent immobilier n’a plus besoin de prendre des notes. Grâce à la dictée vocale intégrée dans la nouvelle version de My Mobil’Adapt, les agents immobiliers peuvent désormais entrer facilement l’ensemble des contacts, des recherches d’acquéreurs et des biens, sans effort de saisie, car tout peut être dicté. Tout est automatisé, ce qui simplifie et accélère leur gestion quotidienne.

« L’intégration de l’Intelligence artificielle permet aux professionnels de se libérer du temps sur les tâches fastidieuses et chronophages. Ils pourront ainsi valoriser leur expertise et se concentrer sur la relation clients », poursuit Sabrina Robles.

Un travail avec les clients pour définir des cas d’usage

Pour définir les besoins des professionnels de l’immobilier, Adapt Immo les a rencontrés. Ensemble, ils ont étudié différents cas d’usage, c’est-à-dire les tâches du quotidien sur lesquels l’IA peut leur être utile. A ce jour, une dizaine ont été définis. Après la dictée vocale et la rédaction automatique des annonces, Adapt Immo développera d’autres solutions et les intégrera au fur et à mesure dans l’application. Ces nouvelles fonctionnalités tourneront autour de la relation clients et viseront à optimiser et dynamiser les interactions avec les clients, renforçant ainsi l’efficacité et la qualité du suivi client.

Une IA personnalisée pour chacun de ses clients et éthique

« Nous avons pris le temps d’écouter nos clients et de concevoir une IA qui soit à la fois éthique et personnalisée pour chaque utilisateur », explique Sabrina Robles. Grâce à notre choix d’architecture technique, chaque client dispose de son propre environnement dédié, intégrant des éléments qui lui sont propres, tels que son style, ton, et préférences spécifiques. Cette configuration permet à l’IA de s’adapter parfaitement à l’identité et aux besoins de chaque agence ou réseau, rendant l’outil encore plus pertinent et efficace« , indique Sabrina Robles.

Une base clients solide

L’un des défis des agents immobiliers est de maintenir leur fichier clients à jour et d’assurer le suivi des acquéreurs/ vendeurs. Avec la dictée vocale, ils obtiennent des données plus précises et complètes, rendant les relances plus pertinentes.

« Plus les données sont complètes, plus l’animation du parc clients devient fluide et efficace, ce qui permet à l’agent de répondre de manière plus précise aux attentes et besoins de ses clients. La dictée vocale simplifie grandement la saisie des informations dans le logiciel, enrichissant ainsi les données disponibles pour un meilleur suivi client. Ce gain de précision améliore la qualité de travail des agents et optimise la valorisation des biens en vente », souligne Sabrina Robles.

Un chatbot pour un meilleur suivi des acquéreurs

En effet, avec un fichier acquéreurs et des critères de recherche mis à jour, le professionnel pourra mieux adresser ses mandats de vente à ses clients, l’IA se chargeant d’animer le parc clients, en organisant des campagnes de suivi.

Le fonctionnement est simple : un chatbot envoie des messages par sms ou mail s aux acquéreurs. Il pose certaines questions : Etes-vous toujours à la recherche d’un bien ? Quels sont vos critères ? En fonction des réponses, l’IA met à jour les critères de recherche et ces derniers sont intégrés automatiquement dans le logiciel. L’IA peut ensuite proposer les biens disponibles à la vente aux acquéreurs en fonction de leurs réponses. L’avantage : le professionnel reste ainsi en contact avec ses clients et ces derniers ont le sentiment d’échanger avec leur agent immobilier régulièrement et d’être bien suivis.

« Dans un marché compliqué en 2023 et 2024, les professionnels qui ont résisté sont notamment ceux qui ont su, entre autres, gérer leur trésorerie et animer leur parc clients« , rappelle Sabrina Robles.

Adapt Immo participera à une table ronde dédiée à l’IA lors de la nuit de la Proptech au RENT 2024

Avec cette dernière innovation, Adapt Immo, qui compte plus de 800 clients (agences immobilières, groupements d’agences et réseaux de mandataires), soit 10 000 utilisateurs, espère, en misant sur la reprise du marché, booster sa croissance de 20% en 2025.

