Samy Santamarina, fondateur du réseau Trudaines est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il dévoile sa vision d’un réseau de mandataires révolutionnaire, bâti sur l’implantation prédictive et l’automatisation. « Grâce à des outils digitaux de pointe, Trudaines aide les mandataires à s’implanter dans les emplacements les plus porteurs, là où la demande reste forte et les ventes se réalisent plus facilement« , explique l’agent immobilier. « Les agents ont besoin de savoir où se positionner pour maximiser leurs chances de succès, et l’IA peut les aider à anticiper les zones de forte demande », précise t-il. Une approche stratégique, indispensable selon lui, alors que les taux augmentent et que le nombre d’acheteurs solvables diminue.

Conçu comme un réseau de « passionnés d’immobilier », Trudaines valorise l’esprit entrepreneurial de ses agents en s’appuyant sur le marketing de réseau. « Les mandataires peuvent former leurs propres équipes et bénéficier d’une rémunération pouvant atteindre 93 % des commissions ». Ce modèle permet aux agents de développer un véritable réseau autour d’eux, générant des revenus complémentaires en soutenant la réussite de leurs coéquipiers. Cette indépendance est soutenue par un accompagnement marketing sur les réseaux sociaux. « Les agents peuvent se concentrer sur leur métier, en étant épaulés sur le digital et l’implantation locale, » ajoute Samy Santamarina. Et de conclure : « En combinant intelligence artificielle, réseaux sociaux et marketing de réseau, le modèle permet aux mandataires de se concentrer sur l’essentiel : la relation client et la vente, l’IA et le digital ne remplacent pas l’humain, ils sont là pour le servir et le renforcer. »

Pour en savoir plus sur les ambitions de Trudaines, écoutez ou téléchargez cet épisode de Mon Podcast Immo, le rendez-vous incontournable des passionnés d’immobilier.

