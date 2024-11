Kivala remporte le Grand Prix de la Copro 2024, avec son système innovant d’accès aux immeubles

9 Français sur 10 qui vivent en copropriété, déclarent qu’ils aimeraient bénéficier de dispositifs plus modernes pour sécuriser l’accès de leur immeuble. Des codes d’accès inchangés et trop souvent communiqués à de nombreux visiteurs (livreurs, visiteurs occasionnels..) sont autant de risques pour un immeuble : vandalisme, intrusion, vols… 65 % des résidents pensent ne pas être suffisamment protégés contre les cambriolages.

« Je suis très heureux que Kivala ait remporté le Grand Prix de la Copro 2024. Les appartements sont beaucoup plus exposés que les maisons, de par la fréquentation. En effet, en moyenne, chaque année, il y a plus de 3000 livreurs qui possèdent les codes d’accès d’un immeuble, à raison de deux livraisons par semaine pour un immeuble de 30 appartements. Ce chiffre est vertigineux ! Il est donc normal que les habitants d’immeuble souhaitent disposer d’outils plus modernes pour sécuriser les entrées et ainsi pouvoir tracer les allers et venues et faire baisser les risques de cambriolages, de vols ou de dégradations », déclare Jonathan Lascar, fondateur de Kivala.

Renforcer le contrôle des accès des immeubles

Lancé en 2023, le système Kivala apporte une solution clé en main, fonctionnelle et simple d’usage, pour garantir une parfaite maîtrise de la diffusion des codes d’accès dans un immeuble.

Kivala permet de gérer et de contrôler les entrées d’un immeuble grâce à une platine tactile installée à l’entrée du bâtiment et une application mobile, offrant diverses fonctionnalités adaptées à tous les besoins : validation de l’ouverture de la porte d’entrée, même à distance, communication par visio avec les visiteurs, création de codes personnalisés instantanément, à usage limité ou non et consultation des entrées des visiteurs en un clic via l’historique.

Des fonctions adaptées à tous les besoins

Validation de l’ouverture de la porte d’entrée, même à distance

Kivala permet de réguler les entrées depuis l’extérieur en paramétrant des codes d’accès à usage unique pour un visiteur ponctuel (livreur, technicien, maintenance…), à durée déterminée selon les besoins pour des visiteurs longue durée (aide ménagère, infirmière, garde d’enfants…).

Communication par visio avec les visiteurs

Kivala permet d’identifier en temps réel un visiteur depuis son smartphone, puis d’autoriser son entrée ou de donner des instructions (déposer un colis devant la porte). Objectif : garder le contrôle des accès à son immeuble.

Création de codes personnalisés instantanément, à usage limité ou non

L’objectif est de garder le contrôle d’accès pour définir quel visiteur peut revenir librement dans la résidence. Kivala permet de vérifier quel code a été saisi et donc d’assurer une traçabilité des entrées.

Consultation des entrées des visiteurs en un clic via l’historique

Grâce à l’application mobile Kivala, on accède quand on le souhaite à l’historique des visites pour être informé de toute activité ((un enfant bien rentré de l’école par exemple, le passage de l’infirmière…).

