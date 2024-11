Immobilier : Optimiser, valoriser, transformer…, quand Sylvain Gruelles révolutionne nos espaces de vie

Et si repenser son intérieur était aussi un investissement pour demain ? Sylvain Gruelles, expert en aménagement sur mesure, propose des solutions modernes et durables pour révéler tout le potentiel des habitats de façon à mieux y vivre et à mieux les vendre.

La hausse des prix de l’immobilier, l’essor du télétravail et la recherche d’intérieurs toujours plus pratiques poussent propriétaires et investisseurs à chercher des solutions innovantes.

Mais repenser son espace ne signifie pas tout démolir : parfois, il suffit de révéler ce qui est déjà là. C’est tout l’enjeu de la démarche proposée par Sylvain Gruelles, artisan et maître d’œuvre, fondateur d’ARCADIE Maîtrise d’Œuvre.

Une vision pour l’avenir : repenser nos intérieurs pour mieux les habiter

Dans un monde en constante mutation, celui qui se définit comme « un facilitateur de ventes immobilières« , propose une réflexion sur le rôle de nos espaces de vie. Plus qu’un simple agencement, son approche invite à revaloriser ce qui existe déjà, à maximiser chaque mètre carré et à créer des intérieurs qui répondent aux défis d’aujourd’hui.

Avec une expertise qui allie design et fonctionnalité, il transforme des intérieurs pour les rendre non seulement plus agréables à vivre, mais aussi plus attractifs sur le marché immobilier.

«Mon objectif est simple : rendre un espace plus agréable à vivre pour aujourd’hui et plus attractif pour demain », résume Sylvain Gruelles.

Les étapes clés de son approche

Sylvain Gruelles a développé une approche bien à lui, constituée de quelques étapes clés. Selon lui, il est essentiel de révéler le potentiel caché des biens immobiliers : une reconfiguration qui met en avant les atouts existants (lumière, hauteur sous plafond, perspectives).

La solution pour gagner de l’espace passe par la création d’espaces modulaires : intégration de solutions flexibles comme des rangements invisibles ou des bureaux escamotables, adaptés à un usage quotidien.

Travailler la lumière permet d’agrandir visuellement l’espace : verrières, miroirs, et matériaux réfléchissants transforment même les intérieurs les plus contraints.

Quand l’optimisation des espaces devient un levier pour mieux vivre et mieux vendre

En plus d’offrir un confort optimisé à ses clients, Sylvain Gruelles accompagne également les propriétaires dans la mise en valeur de leur bien pour la revente. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les biens rénovés et aménagés de manière fonctionnelle et esthétique se vendent en moyenne 20 % plus rapidement et à un prix supérieur.

Avec des solutions sur mesure, adaptées à tous types de surfaces (studios, lofts, maisons familiales), il redonne vie à des espaces oubliés, tout en répondant aux exigences esthétiques des futurs acquéreurs.

« Un bien optimisé et mis en valeur se vend plus vite et à un meilleur prix, car il permet aux acheteurs de se projeter immédiatement » explique-t-il.

Une approche durable et respectueuse des lieux

Dans chaque projet, Sylvain Gruelles privilégie une démarche écoresponsable qui passe par la réutilisation des matériaux existants pour limiter les déchets et préserver l’authenticité du lieu, la collaboration avec des artisans locaux pour garantir des finitions de qualité et réduire l’impact environnemental et des aménagements intemporels et flexibles, conçus pour durer et s’adapter aux évolutions de vie des occupants.

