Immobilier & Rénovation : 5 espaces inspirés des séries télévisées les plus en vogue

Vivre dans un espace inspiré de sa série préférée ? C’est possible ! Découvrez les intérieurs inspirés des séries les plus en vogue réalisé par Houzz.

Préparez le pop-corn et installez-vous confortablement… Houzz dévoiler un ensemble de plans 3D inspirés des séries les plus populaires de l’année : The Bear, Ted Lasso, The White Lotus, Succession et Mercredi.

Se projeter dans l’univers des personnages principaux

Créés à l’aide de l’outil de Plans 3D de Houzz Pro, chaque élément a été conçu pour capturer l’essence des personnages principaux. Du luxe balnéaire d’une escapade italienne au charme décontracté d’un appartement londonien, les plans 3D permettent de revivre le style de vos séries préférées en modernisant l’espace.

« Tout dans ces espaces, du style général aux détails du mobilier, a été choisi pour refléter les styles personnels des personnages principaux, explique Madison Holmlund, conceptrice chez Houzz. Grâce à l’outil de Plans 3D de Houzz Pro, vous pouvez facilement donner vie aux pièces avec des éléments de design uniques, tels que l’escalier flottant du penthouse de Shiv et Tom, ou encore le carrelage en marbre de l’hôtel dans The White Lotus. »

Plans 3D de Houzz Pro, l’outil des professionnels

Si les professionnels de la maison ont un don pour visualiser une rénovation ou un réaménagement lors de la phase de planification, le défi est parfois de taille pour leurs clients. C’est là qu’intervient l’outil de Plans 3D de Houzz Pro. Les professionnels peuvent l’utiliser pour présenter rapidement et facilement leurs idées de conception, et faire avancer leurs projets.

« Les professionnels de l’aménagement et de la rénovation apprécient les outils visuels de Houzz Pro qui leur permettent de donner vie à leurs concepts, et d’offrir à leurs clients actuels ou potentiels la confiance nécessaire pour aller de l’avant sur un projet, déclare Liza Hausman, vice-présidente Communauté et Marketing de Houzz. Ils apprécient également la façon dont les plans 3D sont reliés aux autres outils de Houzz Pro. Ils peuvent ajouter leurs plans à des planches d’ambiance ou à des shopping listes, les inclure dans une visite guidée virtuelle sur l’application mobile, et les utiliser comme base pour leurs métrés et leurs devis. Cette solution change la donne pour de nombreux professionnels. »

Des espaces comme dans les séries

The Bear : c’est le coup de feu dans cette cuisine de style industriel avec un coin repas (oui, chef !). Contrairement à la cuisine personnelle de Carmy, ce four ne fait pas office d’armoire pour les jeans ou pantalons.

Ted Lasso : cette demeure londonienne présente un salon de style traditionnel, où l’on pourrait facilement imaginer Ted Lasso en train de regarder un match de football.

The White Lotus : détendez-vous dans cette luxueuse salle de bain de type spa inspirée par la grandeur du marbre du palais San Domenico, toile de fond de la deuxième saison de la série The White Lotus.

Succession : baigné de lumière, ce penthouse du quartier new-yorkais de Tribeca présente un mur de verre, un escalier flottant et des meubles aux lignes courbes reflétant les préférences esthétiques de Shiv et Tom.

Mercredi : ce plan 3D permet d’imaginer comment Enid Sinclair pourrait décorer son côté du dortoir avec des meubles et accessoires colorés, contrastant avec l’espace sombre et morose de Mercredi.

Source : Houzz