Immobilier Bali : Nouvelle destination phare de l’investissement à l’étranger ?

Alors que la défiscalisation dans l’immobilier neuf semble vivre ses dernières semaines dans l’Hexagone après 40 années d’aides fiscales en faveur de l’investissement locatif, les taux de crédit semblent eux continuer de baisser à la faveur des emprunteurs.

Une bonne nouvelle, car l’immobilier reste un investissement incontournable pour les Français, une tendance mise en lumière par l’étude Opinion Way récemment conduite pour Bali Exception, l’agence conseil en investissement immobilier, spécialisée dans la vente, l’achat et la location de villas à Bali.

Si le contexte économique n’est pas encore au beau fixe, les Français souhaitent toujours prioriser l’investissement dans la pierre, un rêve toutefois perçu comme souvent inaccessible.

Une nouvelle tendance émerge : un jeune Français sur trois se dit prêt à franchir le cap de l’investissement immobilier à l’étranger pour bénéficier de conditions plus avantageuses. Bali pourrait même tenter 1 Français sur 4 sensible à la qualité de vie qu’offrent les îles indonésiennes.

L’immobilier, un investissement incontournable pour les Français

Avec son étude, Bali Exception s’est intéressée au rapport des Français à l’immobilier alors que le marché est à la peine dans l’Hexagone.

Celle-ci montre que l’achat immobilier demeure bel et bien une priorité pour les Français aujourd’hui. Plus de 7 Français sur 10 considèrent l’achat immobilier comme un accomplissement personnel (74%) et surtout un investissement clé pour la sécurité financière (76%) dans un contexte économique qu’on sait changeant et fragile. Malgré l’attrait pour l’immobilier, 37% des Français âgés de 25 ans et plus considèrent l’achat immobilier comme un rêve difficile encore à concrétiser.

Parmi eux, près d’un Français sur deux (46%) estime que l’acquisition de biens immobiliers reste l’apanage des élites dans l’Hexagone. Une vision particulièrement marquée chez les catégories populaires, où près de 46% des répondants considèrent cet investissement comme hors de portée.

L’investissement immobilier à l’étranger : une opportunité pour les jeunes et les CSP +

Si l’investissement immobilier à l’étranger reste marginal pour les Français, avec 10% des répondants envisageant l’achat d’une résidence principale à l’étranger, et 8% pour un investissement locatif, les tendances changent avec les plus jeunes générations.

Les 25-34 ans, ainsi que les catégories socioprofessionnelles supérieures, se montrent plus ouverts à l’idée d’acquérir un bien à l’étranger. 31% des jeunes et 20% des catégories aisées envisagent un achat immobilier à l’étranger comme résidence principale et 33% des jeunes considèrent l’investissement locatif à l’étranger comme un projet pertinent.

Alors que 40% des personnes interrogées se disent prêtes à investir à l’étranger si le retour sur investissement est supérieur à celui en France, les démarches administratives représentent un obstacle majeur pour 56% des répondants.

Les autres freins incluent la gestion locative et la méconnaissance des législations locales, des services proposés par Bali Exception pour justement faciliter l’accès à la propriété et sa gestion. A noter, les avantages perçus de l’immobilier à l’étranger incluent un coût d’entrée plus bas (65%) et une fiscalité plus avantageuse (66%).

Ce que confirme Typhaine Morvan, co-fondatrice de Bali Exception: “Avec Raphaël Adam De Villiers, mon associé, nous avons créé Bali Exception il y a 7 ans déjà pour répondre aux besoins d’un marché en pleine croissance, celui de l’investissement immobilier à Bali, une destination qui séduit déjà plus de 170 000 visiteurs français à l’année. Notre agence propose un portefeuille de résidences d’exception avec un prix d’entrée qui est celui d’un studio à Paris et un rendement de 12 à 15% très intéressant. Nous offrons un service clés en main aux investisseurs petits et grands pour sauter le pas de l’investissement à Bali.”

Bali séduit les jeunes de 25 à 34 ans

D’ailleurs, l’attrait grandissant pour une vie à l’étranger se confirme avec plus d’un tiers des Français de 25 ans et plus (37%) qui rêvent de vivre à l’étranger, que ce soit de manière partielle ou permanente. Des destinations comme Bali séduisent particulièrement les jeunes, avec 26% des 25-34 ans exprimant le souhait de vivre sur l’île indonésienne, une destination qui offre une qualité de vie incomparable à l’heure des travailleurs nomades.

Si l’étude met en lumière l’importance de l’achat immobilier pour les Français qui le perçoivent comme un investissement essentiel, de nombreux freins, notamment financiers et administratifs, poussent une partie de la population à se tourner vers l’étranger pour bénéficier de conditions d’investissement plus avantageuses et d’une fiscalité moins lourde.

Des services clés en main, comme ceux proposés par Bali Exception, peuvent être des atouts permettre de franchir le cap de l’investissement hors Hexagone. Des destinations comme Bali pourraient devenir des lieux de choix pour ceux souhaitant conjuguer opportunités économiques et qualité de vie.

