Immobilier : Quels ont été biens les plus chers et les quartiers les plus prisés en 2024 ?

Rétrospective 2024 : SeLoger dévoile les 5 biens les plus chers de 2024, les annonces les plus cliquées sur sa plateforme et les quartiers les plus populaires dans les 11 plus grandes villes françaises.

Fort de sa fine connaissance, à la fois de l’offre et de la demande, du marché immobilier, SeLoger dévoile sa rétrospective 2024 ! Zoom, avec à chaque fois le distinguo achat et location, sur les 5 biens les plus chers de 2024, sur les annonces les plus cliquées et enfin sur les quartiers les plus demandés dans les 11 plus grandes villes françaises.

Top 5 des annonces de biens à vendre et à louer les plus chers de 2024

Pour ce qui est des annonces de biens à vendre, la French Riviera, et plus particulièrement Cannes, fait rêver les Français. La Ville Lumière est également très représentée dans le Top 5 puisque 2 des annonces les plus onéreuses se trouvent dans la capitale.

Quelles ont été les annonces les plus chères de 2024 concernant les biens proposés à la location ?

Là aussi, le sud de la France reste en tête du classement avec une majorité de biens situés en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Alpes-Maritimes. Paris reste également présente dans ce classement des annonces de locations.

Quelles sont les caractéristiques des annonces les plus cliquées ?

Dans cette rétrospective, SeLoger dévoile les spécificités des biens les plus cliqués en fonction du projet (achat ou location) et selon le type de bien concerné (appartement ou maison). Localisation, nombres de chambres ou encore prix au m², les caractéristiques des biens sont passées au peigne fin !

Les quartiers plus en vogue parmi les 11 plus grandes villes françaises

SeLoger a poussé son analyse jusqu’à présenter les quartiers les plus en vogue parmi les 11 plus grandes villes françaises, que ce soit pour l’achat ou la location, d’une maison ou d’un appartement en 2024.

Parmi toutes les plus grandes villes de France (hors idf), les quartiers prisés pour acheter une maison ne sont pas les mêmes que pour un achat d’appartement.

Concrètement, à Paris, le quartier de Bercy arrive en tête des quartiers les plus cliqués pour l’achat d’une maison tandis que pour un appartement, c’est l’animé 10e arrondissement qui tient le top avec le quartier Saint Vincent de Paul. À Montpellier, c’est l’ouest de la ville qui attire avec le quartier de Celleneuve pour l’achat d’une maison, mais pour un appartement, c’est le quartier verdoyant de la Martelle.

