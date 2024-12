Maisons Marianne devient entreprise à mission et franchit le cap sur les 50 résidences

Après avoir passé le cap des 40 résidences en juin dernier, le spécialiste de l’habitat intergénérationnel en France s’apprête à livrer sa 50e résidence en 2025. En réponse aux enjeux du logement toujours plus prégnants pour les seniors, les jeunes et les familles monoparentales, Maisons Marianne développe un modèle d’habitat intégrant des lieux de vie partagés et animés par ses équipes, pour favoriser la création de lien social entre ses résidents.

Un engagement sociétal réaffirmé par l’entreprise qui, après s’être dotée d’un comité scientifique, adopte le statut d’entreprise à mission.

Un modèle performant pour répondre aux enjeux de logement des seniors, des jeunes et lutter contre l’isolement

Souvent opposés, les jeunes et les personnes âgées à faibles revenus se heurtent à des difficultés similaires en matière d’accès au logement et d’isolement social. Les familles monoparentales, deux fois plus nombreuses en France que dans les années 1990, créent une pression additionnelle sur les logements de petites et moyennes surfaces, en particulier dans les zones tendues.

Face à cette réalité et à la crise immobilière, les collectivités, les bailleurs et les professionnels du secteur cherchent de nouveaux modèles d’habitat pour répondre à cette équation complexe.

« Nous avons la conviction que notre modèle a une utilité sociale très forte. Depuis plus de 16 ans, Maisons Marianne développe une solution innovante pour faire face aux enjeux d’accès au logement des seniors, des jeunes actifs et des familles monoparentales. Ces besoins ne cessent de croitre et c’est une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd’hui de plus en plus sollicités par les collectivités qui souhaitent apporter une réponse concrète sur leur territoire avec des logements aux dernières normes adaptées à tous les publics et accessibles financièrement, tout en respectant leurs obligations issues de la loi SRU », explique Nicolas Brunet, Directeur Général délégué de Maisons Marianne.

Pourquoi Maisons Marianne décide-t-elle de devenir Société à mission ?

En cohérence avec ses actions, Maisons Marianne a décidé de devenir Société à mission. « L’adoption du statut Entreprise à mission est pour nous un prolongement logique et naturel de notre démarche », poursuit Nicolas Brunet. « Ce statut permet de formaliser la raison d’être de l’entreprise et de définir des axes stratégiques avec des objectifs et des indicateurs précis. »

Des engagements qui s’articulent autour de trois axes : concevoir et accompagner la construction d’immeubles dédiés à tous les âges de la vie avec des espaces partagés innovants, garantir la professionnalisation, le développement et le bien-être de collaborateurs engagés au service d’un projet porteur de sens et faciliter les relations des parties prenantes (collectivités et bailleurs) dans la création d’un habitat responsable répondant aux besoins des citoyens.

Penser l’habitat de demain

L’engagement sociétal de Maisons Marianne s’est également traduit, dès 2022, par la constitution d’un comité scientifique pluridisciplinaire (sociologie, neurologie, architecture), pensé comme un laboratoire d’idées ouvert, collaboratif et innovant, qui imagine des solutions mieux adaptées au contexte et aux contraintes du logement de demain.

Les premiers travaux de recherche de ce comité viennent d’être publiés, sur les thèmes de la place de l’habitat intergénérationnel dans la fabrique de la ville, du capital cérébral, et des jeunes comme vecteurs de la dynamique intergénérationnelle.

Qu’est-ce qu’une entreprise à mission ? Une entreprise à mission se définit comme une organisation dont l’objet social intègre des enjeux sociaux et environnementaux, en plus de la recherche de profit financier. Ce modèle, promu notamment par la loi Pacte du 22 mai 2019, vise à aligner les intérêts des parties prenantes autour d’une mission commune, alliant performance économique et impact positif sur la société et l’environnement.

