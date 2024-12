Pros de l’immo : La Boîte Immo propose deux nouvelles innovations aux agents immobiliers indépendants

Premier partenaire des agents immobiliers indépendants, La Boîte Immo annonce deux nouveautés majeures pour accompagner les professionnels dans leur activité. Après l’intégration de l’intelligence artificielle dans le quotidien des agents immobiliers avec Hektor Voice et l’application Smartpix, dévoilés au premier semestre 2024, l’entreprise franchit une nouvelle étape avec deux nouveautés stratégiques. Une innovation qui porte sur l’IA intégrée dans la vidéo et la seconde qui concerne l’accès à la data immobilière pour les agents immobiliers indépendants.

La Boite Immo réinvente la visite virtuelle avec l’intégration de l’IA sur des images 360°

Avec la nouvelle version de Virtual Visit, sa solution de présentation de biens, La Boîte Immo franchit un cap. Une innovation basée sur l’IA au service des agents immobiliers et de leurs clients. Désormais, les agents immobiliers peuvent améliorer la qualité visuelle des visites virtuelles : grâce à des retouches automatiques sur les images 360°, les annonces gagnent en attractivité.

Virtual Visit propose un homestaging virtuel qui permet de transformer un bien nécessitant des travaux ou un rafraîchissement en espace moderne et accueillant, facilitant ainsi la projection des acquéreurs.

Les agents immobiliers pourront ainsi séduire les propriétaires lors de la prise de mandat en offrant une solution technologique innovante qui valorise leur bien, et travailler en autonomie totale : plus besoin de matériel coûteux ou de prestataires externes.

« Avec cette innovation, nous repoussons les limites des outils de marketing immobilier. Virtual Visit permet désormais à tous les agents de présenter des biens sous leur meilleur jour, en alliant simplicité d’usage et efficacité » explique Olivier Bugette, CEO de La Boîte Immo.

PriceHubble et La Boîte Immo : l’union des forces pour une estimation de biens optimisée

La Boîte Immo et PriceHubble, spécialiste européen des solutions d’estimation et d’analyse pour l’immobilier et la finance, s’associent pour intégrer les données les plus fiables et approfondies du marché dans le logiciel de transaction Hektor. En combinant les informations issues de PriceHubble avec les données d’Interkab (8 500 agences en France), cette collaboration permet d’offrir aux agents une analyse et une estimation de biens d’une précision sans pareil à leurs clients.

« Ce partenariat avec PriceHubble est une étape clé dans notre ambition de fournir aux agents des outils à forte valeur ajoutée. En intégrant la data de PriceHubble, notre outil d’estimation devient le plus précis du marché. Notre partenariat est basé sur notre vision commune : apporter transparence et expertise au cœur de l’immobilier » déclare Olivier Bugette.

Valentin Peersman, Directeur Général de PriceHubble en France et en Belgique, ajoute : « La Boîte Immo partage avec PriceHubble une vision commune : équiper les professionnels de l’immobilier avec des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins, leur permettant de maximiser leurs performances. Ce partenariat illustre à quel point une technologie robuste, flexible et intégrable peut faire toute la différence pour accompagner la transformation digitale du secteur et générer de la valeur ajoutée. »

