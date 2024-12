Immobilier : 5 biens atypiques et magiques à vendre

Prouesses architecturales, ces bâtiments d’exception, fruit du travail d’architectes visionnaires, se distinguent par leur singularité. Avec audace et élégance, ces habitats jouent avec les styles et se parent de matériaux nobles pour sublimer les espaces et créer des lieux de vie hors du commun qui célèbrent le patrimoine tout en associant des aménagements contemporains. Laissez-vous emporter …

Anciennes écuries rénovées au coeur d’un parc arboré

Savonnières (37510) – 1 280 M² – 20 000 M² de terrain – 1580 000 €

© Victor Hos

Édifié au XVIIème siècle, puis remanié au XIXème et agrandi au XXème siècle, cet ensemble extraordinaire à l’architecture et à l’histoire remarquables, offre plus de 1200 m2 d’espaces, au cœur d’un parc de 2 hectares, aux arbres centenaires. Lié à l’histoire de la famille Mame, personnalités influentes à Tours pendant près de deux siècles, le bâtiment fut à l’initiative d’Alfred Mame, petit-fils du fondateur de l’imprimerie éponyme. La transformation et l’aménagement du parc ont ensuite été confiés au paysagiste de renom Eugène Bühler.

Anciennes écuries du domaine, le bâtiment est marqué par cette architecture en forme de fer à cheval surmonté d’un campanile, avec des façades colorées en briques et tuffeau. Le rez-de-chaussée est constitué de nombreuses pièces parmi lesquelles ont notamment été aménagés un vestibule, des salles de réception et de réunion, une cuisine professionnelle, un auditorium ainsi qu’un salon et un bureau.

L’étage est composé de plusieurs appartements lumineux et spacieux, dont certains sont prévus pour une activité d’hébergement touristique. La demeure est parée de détails soignés tels que des boiseries et des décors sculptés. Des dépendances, comprenant un bâtiment en brique et pans de bois, un atelier éclairé par une verrière, et des boxes de stationnement, complètent la propriété.

Ancienne abbaye du XVIIe siècle et sa cheminée signée Jacques Couëlle

Andlau (67140) – 633 M² – 610 M² de terrain – 1 350 000€

© Espaces Atypiques Alsace

Cette bâtisse de caractère de 11m de hauteur est issue d’une ancienne abbaye datant du XVIIème siècle, elle réunit ce qui était anciennement la maison du portier et une partie de la maison du secrétaire de l’édifice religieux. Rénovée dans les années 70, elle a bénéficié d’une réinterprétation originale organisée autour d’une cheminée monumentale signée par l’architecte Jacques Couëlle.

Alliance entre le contemporain et l’ancien, le lieu est paré d’imposantes poutres apparentes qui contrastent avec la blancheur immaculée du béton projeté-sculpté de Jacques Couëlle. Un espace salon a été aménagé autour d’un premier foyer de la cheminée, qui se prolonge par un espace salle à manger juché sur un promontoire dissimulant une piscine intérieure. Une ouverture cintrée mène à l’extérieur du bâtiment où se dévoile une seconde cour ornée de vestiges gothiques.

Au centre du bâtiment, la cheminée accueille un second foyer ainsi qu’un second espace salon prolongé également par une salle à manger offrant une vue plongeante sur le niveau inférieur. Les jeux de demi-niveaux, l’association de matériaux et de style offrent un cachet incomparable à ce lieu de vie unique.

Manoir d’exception au coeur d’un parc arboré à Saumur

Saumur (49400) – 412 M² – 26 811 M² de terrain – 2 000 000 €

© Alois Barreau

Cet élégant manoir de plus de 410 m² de surface est situé au cœur d’un vaste domaine de 2 hectares. La magnifique demeure en pierre a bénéficié d’une rénovation intégrale dans un esprit contemporain, mettant en lumière le charme et l’authenticité du lieu grâce à des matériaux nobles et une décoration soignée. Au sein de la bâtisse, cinq espaces de nuit ont été conçus, toutes dotées de salles d’eau privées.

L’espace de vie se compose d’un séjour lumineux, d’une vaste pièce permettant plusieurs fonctions et aménagements et d’une grande cuisine lumineuse, ouverte sur un espace dînatoire. La propriété profite d’un parc clos et arboré offrant de grands espaces pour recevoir ou profiter du calme environnant. Idéalement situé au cœur de ville, le lieu bénéficie de la proximité des commerces et commodités tout en conservant son charme et son intimité.

De nombreuses dépendances, une cave ainsi qu’une piscine chauffée en pierre de travertin et un grand garage viennent compléter les prestations de ce bien pour un confort moderne et luxueux.

Villa architecturale des années 60 et son jardin paysager

Bois Guillaume (76230) – 231 M² – 1 109 M² de terrain – Prix de départ 660 000 €

© Antoine Denis

Véritable œuvre architecturale, tant par sa silhouette singulière que par sa décoration intérieure, cette demeure offre une immersion dans un univers design sophistiqué et audacieux, un véritable voyage dans le temps. Érigée en 1956 puis agrandie en 1966, cette création de 231 m² offre un lieu de vie unique. Nichée dans un jardin arboré, les pièces disposent toutes d’une vue et d’un accès vers l’extérieur, apportant bien-être et sérénité.

Escaliers suspendus, courbes et lignes tracent les contours du lieu et découpent l’aménagement des espaces où des formes se dessinent et s’intègrent dans le mobilier et les espaces. Dans le style de l’époque, les aménagements intérieurs tels que les rangements ou la baignoire, font corps avec l’architecture du lieu. La pièce de vie est composée d’une salle à manger, est organisée autour d’une table en verre ancrée au sol et d’un salon bas avec cheminée et d’une alcôve, avec une mezzanine accessible. La cuisine à la forme circulaire, profite d’une vue à 180°.

À l’extérieur, la maison est habillée d’une façade métallique et d’une balustrade travaillée découpée dans le métal, qui vient contraster avec les parements en pierre, le bois et les éléments vitrés.

Ce bien sera prochainement proposé en vente aux enchères interactive sur la plateforme Drouot.immo.

Maison d’architecte avec terrasse à deux pas du parc Montsouris

Paris (75014) – Plus de 188 M² – 2 448 000 €

© Thomas Leclerc

Installée au cœur de la seule voie privée du parc Montsouris, cette maison d’architecte de 189 m² offre un calme absolu et un écrin d’exception pour profiter de la vie parisienne. Construite en 2022 par un architecte, elle se distingue par son design et ses volumes généreux.

Avec une hauteur sous plafond de 4,80m, le rez-de-chaussée offre de vastes volumes pour de multiples possibilités d’aménagement, mêlant des matériaux nobles à une ambiance contemporaine. Une verrière apporte une belle luminosité à cet espace doté d’une cuisine ouverte et d’une mezzanine aménagée avec un espace salon ou un coin nuit et une salle d’eau.

L’étage supérieur dispose de deux chambres, une salle d’eau et un véritable espace indépendant avec un séjour et une cuisine ouverte, une chambre et une salle d’eau. Enfin, le dernier étage, baigné de lumière grâce aux baies vitrées, offre une pièce à vivre unique tel un jardin d’hiver avec une cuisine ouverte donnant accès à une vaste terrasse arborée de 39m², avec un jacuzzi. Cette demeure d’exception, à la fois intimiste et ouverte sur l’extérieur, est un véritable havre de paix design au cœur de Paris.

