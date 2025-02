Immobilier montagne : Alpesvente, une success story familiale au cœur des Alpes

Avec plus de vingt ans d’expérience sur le marché immobilier alpin, Alpesvente s’est imposée comme une référence en Haute-Savoie. Aujourd’hui, cette entreprise familiale dirigée par Stéphanie Delerce et son fils Clément franchit une nouvelle étape en lançant Delerce Premium Properties, une agence digitale pensée pour répondre aux exigences d’une clientèle haut de gamme. Rencontre avec le duo mère-fils qui dirige cette succes story familiale.

MySweetImmo : Pouvez-vous nous raconter l’histoire d’Alpesvente ?

Stéphanie Delerce : Tout a commencé en 2003 avec la création d’Alpeslocation Vacances, spécialisée dans la location saisonnière. J’ai démarré avec quelques biens et, au fil des années, grâce à un travail acharné et une relation de confiance avec nos propriétaires le portefeuille a grossi. Très vite, la demande pour la vente de biens s’est intensifiée, ce qui a conduit à la naissance d’Alpesvente Immobilier.

Pendant près de dix ans, l’agence a développé son activité au cœur de la vallée d’Aulps et des Portes du Soleil, avec une équipe dynamique de trois à quatre personnes. Fidèle à ses valeurs familiales, Alpesvente a poursuivi son expansion en ouvrant de nouveaux bureaux : en 2018 à Lullin, dans la vallée du Brevon, puis en 2020 à Allinges, sur les collines du Léman. Avec cette croissance, l’équipe s’est étoffée et professionnalisée, répondant toujours aux besoins d’une clientèle exigeante mais reconnaissante. Après avoir dirigé seule l’entreprise pendant deux décennies, mon fils Clément a choisi de me rejoindre en 2022 et nous sommes désormais associés et complémentaires.

MySweetImmo : Quel est l’état actuel du marché immobilier dans les Alpes ?

Clément Delerce : Après une année 2023 marquée par des défis économiques, 2024 a été un tournant pour Alpesvente. Aujourd’hui, les acquéreurs sont plus confiants, ce qui se traduit par une augmentation des transactions. Portée par son cadre idyllique et sa proximité avec Genève, la Haute-Savoie reste l’une des zones les plus prisées du marché immobilier alpin. Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains continuent d’attirer une double clientèle : ceux en quête d’un cadre de vie exceptionnel et les investisseurs misant sur un marché stable et dynamique. Morzine, Avoriaz et Les Gets, sont aussi des secteurs très attractifs notamment pour une clientèle internationale qui recherche un équilibre entre sport, nature et qualité de vie. Enfin, la vallée du Brevon attire des acheteurs en quête d’un cadre paisible et préservé.

Stéphanie Delerce : Côté locations de vacances, l’activité bat son plein pour notre agence Alpeslocation Vacances ! Nous observons une augmentation constante du nombre de vacanciers dans les Portes du Soleil, attirés par une offre de services et d’activités en constante évolution dans nos stations de ski. Cette dynamique positive contribue à renforcer l’attrait de notre région, tant pour les visiteurs que pour les investisseurs potentiels.

MySweetImmo : Pourquoi avoir lancé une agence digitale ?

Stéphanie Delerce : Dans l’immobilier, l’adaptabilité est essentielle. Nous constatons que, même à quelques kilomètres d’écart, les attentes des acquéreurs diffèrent. Il nous fallait une solution sur-mesure. C’est ainsi qu’est née Delerce Premium Properties, une agence 100 % digitale dédiée à une clientèle exigeante, avec un service plus personnalisé et fluide.

Cette initiative nous permet d’aller plus loin, en répondant aux besoins spécifiques d’acheteurs en quête de biens d’exception. Nous avons aussi voulu créer une synergie entre nos différentes agences, pour proposer une expérience plus fluide, cohérente et efficace. En combinant proximité locale et innovation digitale, nous offrons un accompagnement sur-mesure et une expertise renforcée.

MySweetImmo : Quelles sont les valeurs qui guident AlpesVente ?

Clément Delerce : Chez AlpesVente, l’immobilier est avant tout une aventure humaine. Transparence, proximité et accompagnement sur-mesure sont les piliers de notre engagement auprès des clients.

Stéphanie Delerce : Nous mettons aussi un point d’honneur à allier innovation et transmission. Avec Clément, nous incarnons cette complémentarité entre expérienceet modernité.

MySweetImmo : Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Stéphanie Delerce : Alpesvente ne cesse d’innover. L’objectif est clair : consolider son ancrage régional tout en développant l’approche digitale avec Delerce Premium Properties. L’immobilier alpin entre dans une nouvelle ère, et nous comptons bien être à l’avant-garde de cette transformation.

Clément Delerce : Notre ambition est de poursuivre cette aventure familiale en restant fidèles à nos valeurs tout en innovant pour répondre aux nouvelles attentes du marché.

