Agents immobiliers : Little Worker Pro dévoile un nouvel estimateur DPE

Little Worker Pro intègre une nouvelle fonctionnalité dédiée à la rénovation énergétique. Cette innovation permet aux professionnels de l’immobilier d’accéder, en quelques secondes, à trois scénarios de rénovation énergétique et aux informations essentielles pour accompagner leurs clients.

Avec l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations environnementales, la transition énergétique devient un enjeu majeur pour l’immobilier. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) sont interdits à la location, et d’autres restrictions sont à prévoir dans les années à venir. Dans ce contexte, les agents immobiliers doivent impérativement adapter leur approche et intégrer la rénovation énergétique comme un levier stratégique de valorisation des biens.

Une technologie au service de l’immobilier durable

L’évolution de Little Worker Pro, l’outil conçu pour accompagner les professionnels de l’immobilier, repose sur une innovation majeure : en saisissant simplement le numéro DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) du bien concerné, les agents immobiliers accèdent instantanément à un ensemble de données qui permettent d’optimiser la mise en vente ou en location du bien.

Trois scénarios de rénovation énergétique sont proposés. Grâce à une technologie de modélisation avancée, l’outil génère automatiquement trois propositions distinctes de rénovation énergétique. Ces scénarios sont pensés pour s’adapter à différents niveaux d’investissement et aux contraintes spécifiques de chaque bien, qu’il s’agisse d’une rénovation monogeste pour passer à la classe énergétique supérieure, d’une approche intermédiaire pour optimiser les performances énergétiques, ou d’un projet ambitieux visant une transformation complète du logement.

Pour chaque option de rénovation, un devis chiffré et détaillé est généré. Élaboré par les économistes du bâtiment de Little Worker, il permet aux agents immobiliers de présenter à leurs clients des estimations fiables et réalistes, facilitant ainsi la prise de décision. Cet atout est particulièrement stratégique pour rassurer les acheteurs potentiels et lever les freins liés aux coûts des travaux.

Une étude énergétique complète du bien

L’outil fournit également une analyse approfondie de la consommation énergétique du logement avant et après travaux. Ce rapport inclut les économies d’énergie estimées, l’impact des rénovations sur la valeur patrimoniale du bien, le temps estimé avant un retour sur investissement, ainsi qu’une estimation des aides financières disponibles pour les propriétaires. En offrant cette transparence aux acheteurs et vendeurs, Little Worker Pro facilite les transactions en intégrant directement la réalité des travaux dans la réflexion d’achat.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Little Worker Pro s’inscrit pleinement dans la dynamique actuelle du secteur immobilier, où la transition énergétique est au cœur des préoccupations. Plus qu’un simple outil d’aide à la vente, Little Worker Pro révolutionne la manière de vendre en permettant aux professionnels de l’immobilier d’anticiper les nouvelles exigences écologiques et d’adapter leur discours commercial aux nouvelles attentes du marché.

“Loin d’être un simple effet de mode, la rénovation énergétique redéfinit les standards du marché immobilier. Les acheteurs, de plus en plus attentifs à la performance énergétique des logements, y voient à la fois un levier écologique et un atout financier, renforçant ainsi l’attractivité et la pérennité des biens. Dans ce contexte, proposer un accompagnement précis et personnalisé sur les travaux de rénovation devient un avantage concurrentiel majeur”, conclut Nicolas Bletterer, co-fondateur de Little Worker.

Little Worker Pro, déjà adopté en quelques semaines par plus de 1 000 agents immobiliers, continue d’évoluer pour répondre aux défis du secteur. Cette nouvelle innovation illustre l’engagement de l’entreprise à proposer des solutions concrètes, performantes et accessibles, qui simplifient le quotidien des professionnels tout en accélérant la transformation du marché immobilier vers un modèle plus durable.

