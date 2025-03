Immobilier : L’ESI a fêté ses 20 ans et ses diplômés

Le 12 mars 2025, l’École Supérieure de l’Immobilier (ESI), fondée par la FNAIM, a fêté la réussite de ses diplômés lors de sa cérémonie annuelle, organisée pour la 4ème année consécutive à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Cet événement, parrainé par Géraldine Gardette, Directrice interrégionale adjointe de CDC Habitat Île-de-France, a réuni plus de 400 participants, confirmant son statut de rendez-vous incontournable pour les étudiants en fin de cursus. Cette soirée célébrait également les 20 ans de l’ESI.

Un engagement réaffirmé en faveur de l’excellence et de l’employabilité

Cette soirée a été l’occasion de mettre en lumière la qualité des partenariats académiques avec les six universités partenaires (Paris 8, Bourgogne, Limoges, Lorraine, Perpignan et Aix-Marseille), soulignant les liens solides et durables qui unissent ces institutions, ainsi que la délivrance de diplômes d’État et l’importance de l’alternance dans la professionnalisation des étudiants.

« L’immobilier traverse une période complexe, marquée par de profondes mutations et des enjeux cruciaux. Mais au-delà des difficultés, le champ des possibles est immense pour celles et ceux qui sauront faire preuve d’agilité, d’innovation et de détermination. Nos métiers évoluent, se réinventent, et ils ont besoin de professionnels formés, compétents et engagés. C’est précisément la mission de l’École Supérieure de l’Immobilier depuis 20 ans, et cette année anniversaire vient rappeler le rôle fondamental de l’école dans la formation des experts de demain« , s’est félicité Loïc Cantin, Président de la FNAIM.

Et il a ajouté : « Depuis sa création, plus de 4 000 diplômés ont bénéficié d’un enseignement d’excellence, reconnu par les entreprises, avec un taux d’insertion professionnelle remarquable. Ce succès est le fruit d’un modèle pédagogique exigeant, construit en lien étroit avec les réalités du terrain et les attentes du marché. Nous avons aujourd’hui besoin de talents capables de répondre aux défis d’un immobilier en pleine transformation : décarbonation, digitalisation, nouveaux usages, évolution des cadres réglementaires… Autant de mutations qui nécessitent des compétences solides, une expertise pointue, une véritable envie d’entreprendre et de la passion. Je suis convaincu que les diplômés de cette promotion ont toutes les cartes en main pour y parvenir et devenir les acteurs incontournables du secteur. Félicitations à eux et bienvenue dans le monde passionnant de l’immobilier ! »

Un anniversaire rythmé par la remise de prix d’excellence

Cette cérémonie de remise de diplômes a été marquée par des interventions fortes et un hommage à son histoire. Thierry Cheminant, Directeur historique de l’ESI de 2004 à 2022, a partagé son regard sur l’évolution de l’école et son rôle clé dans la formation des professionnels de l’immobilier.

Benjamin Mouillesaux, Président de l’association Alumni de l’ESI, a rappelé l’importance du réseau des anciens dans l’accompagnement des diplômés et souligné la force de cette communauté, qui s’est développée au fil des 20 années d’existence de l’école.

La cérémonie a été ponctuée par différentes récompenses, dont deux remises de prix par GALIAN-SMABTP et CDC Habitat, partenaires de l’École et acteurs engagés au service des professionnels. Gérard Col, Président de GALIAN-SMABTP, a ainsi remis le prix de « major des majors » de niveau Licence à Lucie Antunes, diplômée d’une spécialité Métiers de l’Immobilier, tandis que la marraine de la promotion, Géraldine Gardette, a remis au nom de CDC Habitat le même prix à Élodie de Windt, diplômée d’un Master Droit des Biens et Promotion Immobilière.

Nouveauté : lancement d’un BTS Professions Immobilières en 1 an à destination des professionnels

L’École Supérieure de l’Immobilier élargit son offre de formations avec le lancement d’un BTS Professions Immobilières (PI) à distance en un an, permettant d’obtenir un diplôme en un temps record et de se lancer rapidement dans ce secteur dynamique.

Cette formation intensive répond aux besoins de ceux qui souhaitent acquérir des compétences pratiques et opérationnelles dans les métiers de l’immobilier tout en réduisant le temps habituel de formation.

Comme pour un BTS Professions Immobilières à distance en deux ans, cette nouvelle formule en un an offre toute la flexibilité de la formation à distance. Les étudiants peuvent ainsi suivre leurs cours où qu’ils soient, et à leur rythme, avec toutes les ressources pédagogiques nécessaires mises à disposition, et un accompagnement personnalisé, offrant une expérience d’apprentissage optimale.

À venir le samedi 5 avril : les portes ouvertes de l’École Supérieure de l’Immobilier

L’École Supérieure de l’Immobilier organise le samedi 5 avril, de 10h à 13h, ses portes ouvertes afin que les futurs étudiants puissent découvrir le campus ainsi que le détail des différentes formations accessibles pour la rentrée 2025, du niveau Bac à Bac+5. Cet événement sera l’occasion de rencontrer des étudiants actuels, mais également des diplômés qui seront présents pour animer une conférence métiers.

Autre événement à venir : un job dating avec de nombreuses entreprises partenaires de l’ESI, organisé au profit des étudiants inscrits en recherche de contrat d’alternance.

Pour la rentrée 2024/2025, 400 étudiants ont rejoint l’un des 14 cursus en alternance, du BTS au Master 2, proposés par l’ESI. Ces formations, conçues en collaboration avec des universités partenaires, allient exigence académique et expérience professionnelle. Un modèle gagnant, puisque près de 90 % des diplômés décrochent un emploi dès l’obtention de leur diplôme.

