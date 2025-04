Immobilier neuf : Foncia choisit AcquiS by iSelection pour déployer son offre

Foncia annonce son partenariat avec iSelection, spécialiste de l’immobilier neuf et de l’investissement locatif en France, au travers de son offre AcquiS qui vise à accompagner les consultants immobiliers Foncia Transaction dans la distribution de logements en VEFA.

Ce partenariat devrait apporter une expertise complémentaire aux équipes de Foncia afin d’offrir à ses clients une gamme complète de solutions, dans l’ancien comme dans le neuf, en résidence principale comme en investissement locatif.

« Le marché immobilier est en constante évolution et les besoins des clients sont de plus en plus diversifiés. Si de nombreux acheteurs sont attirés par le charme et le caractère de l’ancien, d’autres privilégient les avantages du neuf. C’est donc avec la volonté d’offrir une expérience immobilière encore plus complète et diversifiée que nous proposons désormais à nos clients l’offre AcquiS. Cette offre complémentaire spécifique au marché du neuf nous permet également de toucher une clientèle différente comme par exemple des personnes cherchant des biens ne nécessitant pas de travaux de rénovation. Déployée dans l’ensemble du réseau Foncia Transaction, ce partenariat avec iSelection permettra de garantir à chaque client une expérience optimale », précise Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction.

Une vision partagée de la performance dans l’accompagnement client

Ce nouveau partenariat repose sur deux constats simples. Selon leurs projets, les clients recherchent des solutions que le marché de la transaction dans l’ancien peine parfois à satisfaire pleinement, l’immobilier neuf reste quant à lui un marché spécifique. La promotion, la nature et l’évolution de l’offre, les financements aidés, les délais de livraison, le cadre réglementaire nécessitent une expertise supplémentaire.

« Notre démarche est simple : apporter un complément d’expertise et de services sur des sujets, le neuf et l’investissement, qui ne sont pas le cœur business des consultants immobiliers. Rechercher une résidence principale dans une large offre en VEFA, connaitre les opérations à venir et les prix du neuf, accompagner un client dans les méandres du PTZ, de la TVA réduite, des appels de fonds ou des livraisons promoteurs, c’est notre métier. Le faire auprès des consultants immobiliers et de leurs clients, voilà notre nouvelle ambition. Nous sommes ainsi très fiers de la confiance de Foncia qui valide la pertinence de notre offre AcquiS», explique Julien Drouot-l’Hermine, Président d’iSelection.

À lire aussi Marché immobilier : Optimhome aborde 2025 avec optimisme et ambition

Une offre complète et innovante avec AcquiS by iSelection

AcquiS apportera un soutien précieux pour la vente de résidences principales en VEFA et d’investissements locatifs, reposant sur quatre axes : une équipe commerciale couvrant l’intégralité du territoire français, y compris les DOM-TOM, une plateforme digitale permettant la recherche de résidence principale parmi plus de 20 000 logements neufs, un éventail de solutions pour les investisseurs : LMNP neuf et ancien, nue-propriété, déficit foncier, Denormandie, Monuments Historiques, loi Malraux et enfin un service « guichet unique » alliant simplicité, efficacité et expertise.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements