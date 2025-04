Immobilier Paris : Les rooftops les plus iconiques un verre ou un dîner avec vue

À l’arrivée des beaux jours, les rooftops deviennent les scènes privilégiées de la légèreté estivale. Perchés sur les toits des palaces, ils incarnent un art de vivre intemporel.

Newsletter MySweetimmo

Le rooftop du Peninsula Paris : l’expérience parisienne ultime

Au sommet du Peninsula Paris, le rooftop offre une vue imprenable sur la capitale, avec ses monuments iconiques et ses toits parisiens. Un lieu unique où l’élégance rencontre la modernité, offrant un panorama à couper le souffle, à savourer lors de moments conviviaux et mémorables.

Venez déguster des petits plats à partager, alliant fraîcheur et créativité, dans une ambiance chic et décontractée. Que ce soit pour un cocktail en soirée ou un déjeuner sous le ciel parisien, chaque instant passé ici se transforme en une véritable célébration des sens, tout en profitant de la magie de Paris. Le rooftop du Peninsula Paris est bien plus qu’un simple lieu : c’est une expérience où le luxe, le plaisir et la vue panoramique se rejoignent pour offrir une parenthèse inoubliable.

À lire aussi Immobilier et commerces : Paris se transforme sous l'effet des marques internationales

The People Paris Nation : un printemps sous le signe de la dolce vita

Niché au sommet de la mythique place de la Nation, The People Paris Nation offre un panorama unique sur Paris, de jour comme de nuit. Du Sacré-Cœur à la Tour Eiffel, en passant par Montmartre, ici, on a la vue la plus cool du 12e arrondissement.

Que ce soit pour chiller autour d’un aperitivo, se régaler avec une cuisine italienne gourmande, ou vibrer au rythme d’événements électrisants, pour célébrer le printemps, un seul mot d’ordre chez The People Nation : SHOW MUST GO ON !

À lire aussi Immobilier Colombes : Nuances, une résidence pensée pour favoriser les rencontres

Le rooftop du 10ème ciel pour une vue imprenable

Perché au sommet du Pullman Paris Tour Eiffel, le 10ème Ciel est une terrasse confidentielle et exclusive qui offre l’une des vues les plus spectaculaires sur la Dame de Fer. Ce rooftop éphémère, ouvert tout l’été, niché au 10ème étage de l’hôtel, propose une expérience unique entre ciel et terre, idéale pour des événements privés ou des moments privilégiés à la belle saison.

Dans un décor chic et contemporain, les convives peuvent savourer une sélection raffinée de cocktails signature et de bouchées délicieuses, tout en profitant d’un panorama à couper le souffle sur les toits de Paris. Une adresse incontournable pour célébrer l’été avec légèreté.

Survoler la capitale au Bonnie

Situé au-dessus des toits de Paris, Bonnie offre une parenthèse unique avec sa terrasse et sa vue à 360° sur les monuments iconiques de la Capitale. Déjà incontournable le soir, l’adresse lance désormais son « power lunch » : un déjeuner raffiné et rapide, pensé pour les actifs, à savourer en 45 minutes dès 45€. Une expérience chic et cosmopolite, entre Paris et New York. L’occasion idéale de s’évader sans quitter la ville.

Un tête-à-tête avec la dame de fer à Eyleau Paris

Paris et ses artistes ont toujours résidé au dessus des toits ou sous les mansardes. C’est ici, depuis ce repère unique, que de nombreuses âmes créatives ont puisé leur inspiration. De cela est née l’inspiration pour créer Eylau Paris, un rooftop vibrant qui surplombe les toits de Paris ainsi que l’éblouissante Tour Eiffel.

Eylau Paris propose une cuisine conviviale, éthique et durable. Afin de varier les plaisirs, l’écrin de verdure propose les Barbecues en Live du Chef, les Brunchs du dimanche et de nombreuses autres surprises.

Perruche, l’adresse estivale qui fait vibrer paris

Perché au dernier étage du Printemps Haussmann, avec une vue exceptionnelle sur les toits de Paris, Perruche s’est imposé comme l’un des hot spots de l’été ! Chez Perruche, on s’encanaille, on vit et on rit dans une ambiance cool et décontractée.

La carte met à l’honneur les saveurs ensoleillées et les grands classiques de la cuisine provençale : pissaladière, petits farcis, côtes d’agneau rôties au thym, tarte tropézienne . Sans oublier le bar extérieur ouvert tous les jours dès 16h. Un lieu suspendu idéal pour déjeuner, boire un verre et admirer les plus beaux couchers de soleil.

Le Dar Mima, un écrin méditerranéen au cœur de paris

La terrasse de Dar Mima est conçue tel un jardin méditerranéen suspendu, peuplé d’amandiers et de jasmin, de citronniers et de palmiers, embrassant Paris dans le chant cristallin de ses fontaines. Imaginé par l’architecte Laura Gonzalez, ce paradis oriental dévoile aux beaux jours sa terrasse, joyau du lieu.

La carte met en scène les incontournables de la cuisine orientale tandis que le bar à cocktails, pièce maitresse du lieu, laisse place à des compositions signatures enivrantes. À la nuit tombée, l’ambiance devient festive, portée par la musique live et les percussions.

Un cocktail au sommet avec Pullman Montparnasse

Perché à 115 mètres de hauteur, le Skybar du Pullman Paris Montparnasse offre une vue panoramique spectaculaire sur la capitale.

Ce rooftop propose une carte de cocktails signature, une cuisine fusion aux influences asiatiques, ainsi qu’un espace intérieur pour une expérience toute l’année. Une programmation musicale mensuelle et des soirées à thème, comme les rendez-vous Mundo, rythment les soirées. L’ambiance contemporaine et le cadre d’exception en font une destination incontournable pour admirer Paris autrement.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements