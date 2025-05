Après une année 2024 tumultueuse, et malgré un contexte économique et politique fluctuant, la correction des prix enregistrée depuis deux ans commence à produire des effets bénéfiques et positifs, selon le réseau Vaneau. L’immobilier haut de gamme parisien gagne en fluidité du marché à court et moyen terme.

Le réseau d’agence immobilière Vaneau, qui compte 15 agences idéalement situées dans les plus beaux quartiers de la capitale, met en avant une année 2025 à l’opposée de 2024 pour l’immobilier haut de gamme parisien. Il constate d’abord que depuis janvier 2024, le nombre de nouveaux acquéreurs affiche une croissance en continu de +92%. Puis, le montant cumulé des promesses de vente en cours au T1 2025 a progressé de +56% par rapport à la même période en 2024. Dans le même temps, le nombre d’offres sans condition suspensive retrouve un rythme proche de celui enregistré en 2022.

Les biens de luxe avec défaut subissent une forte décote

Ensuite, Vaneau recense plus de 80 mandats en portefeuille sur des biens à plus de 4 millions d’euros. Et constate que le stock de mandats exclusifs et proches des prix d’estimation augmente significativement depuis le début de l’année. Enfin, l’écart type des prix au m² a progressé de 25% entre 2021 et 2024. “Ce qui signifie concrètement que l’écart de prix entre les biens très qualitatifs et ceux qui présentent des défauts s’est creusé rapidement, commente le réseau immobilier situé sur la rive gauche de Paris. Cette tendance se poursuit sur 2025.”

Au total, les agences Vaneau déclarent “retrouver le rythme et la dynamique auxquels elles étaient historiquement habituées, notamment dans les 5ème, 6ème & 7ème arrondissements. Les quartiers emblématiques des 8ème et 16ème arrondissements restent également très prisés et recherchés. Ils continuent d’attirer une clientèle aisée, avec des prix susceptibles d’atteindre 30 000 €/m² pour les biens les plus prestigieux.”

La clientèle chinoise remplace les britanniques dans l’immobilier haut de gamme parisien

Vaneau constate par ailleurs une présence très forte des acquéreurs étrangers, notamment dans les 7ème et 16ème arrondissements. Ils sont également de plus en plus nombreux dans le 15ème arrondissement, vers la Motte Picquet Grenelle. D’ailleurs, au sein du Groupe, la clientèle étrangère représente 22% des ventes avec de fortes disparités en fonction des arrondissements : un peu plus de 43% d’étrangers dans le 7ème et plus de 15% dans le 15ème. “Il s’agit majoritairement d’acquéreurs américains, asiatiques et moyen-orientaux, énumère Vaneau. Cette dynamique se poursuit et s’intensifie en 2025, tant sur la rive droite que sur la rive gauche”.

Les mois passent et l’effet Brexit perdure sur l’immobilier haut de gamme parisien. En tout cas, il explique, en partie, la montée en puissance de la clientèle de la diaspora chinoise. Cette dernière souhaite acquérir un pied-à-terre en Europe pour le business. “Tout comme pour la clientèle américaine, il s’agit souvent de la « seconde génération » qui poursuit son investissement dans l’immobilier, observe le réseau immobilier. Cette clientèle recherche prioritairement des biens luxueux, intégralement rénovés et dotés d’une domotique sophistiquée.”

Ultra luxe parisien : entre exigence et authenticité

Un secteur du luxe et de l’ultra luxe reste préservé, voire même privilégié. Ce sont les turnkey properties aménagés par des architectes de renom. IIs sont très convoités par les clients fortunés, avec une personnalisation accrue des biens. Ils sont également très sensibles à un bien qui porte en lui une histoire, un style de vie, un cachet, une authenticité. Sur ce segment, “la clientèle française comme internationale est très sélective et exigeante, relate Vaneau. Elle est en quête d’investissements sûrs et de biens d’exception.” D’autant que Paris reste pour eux le symbole du luxe, de la vie artistique et culturelle. “Vaneau, porté par cette quête de l’excellence, s’inscrit pleinement dans la dynamique du luxe et de l’ultra luxe” conclut le réseau d’agences immobilières sur la rive gauche parisien.

