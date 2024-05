L’offre étant très importante, les porteurs de projets sont plus réfléchis et les délais de vente s’allongent. Zoom sur le marché de l’immobilier du Champs-de-Mars dans le 7ème arrondissement de Paris au premier trimestre.

Emmanuelle Lepidi, directrice chez Vaneau Champs-de-Mars, analyse la situation du marché dans le Champs-de-Mars au premier trimestre 2024.

Le début d’année 2024 a été marqué par un net retour de la clientèle étrangère sur le 7e arrondissement de Paris. Nous voyons majoritairement des européens, des américains et nous avons également une forte présence de la clientèle chinoise.



Nous sommes toujours sur un marché d’acquéreurs, avec des propriétaires qui ont compris que les négociations sont incontournables et que les prix de 2022 sont derrière nous. L’impact des Jeux Olympiques ne se fait pas ressentir sur le marché des transactions, mais peut cependant avoir un impact sur les projets de rénovation car les travaux risquent d’être compliqués à mener durant l’été.



Nous observons une tendance très marquante, il y a beaucoup moins de spontanéité chez les acheteurs. L’offre étant très importante sur le marché, les porteurs de projet sont beaucoup plus réfléchis, ce qui rallonge considérablement les délais d’acquisition.

Des prix chahutés qui se négocient dans 85% des cas

Les prix ont assurément été chahutés et nous avons désormais des négociations sur tous les types de bien, dans plus de 85% des cas. Alors qu’auparavant nous pouvions avoir des visites, peu importe le prix, aujourd’hui un bien fixé à un prix trop élevé par rapport au marché n’est pas visité. Les acquéreurs sont très attentifs au prix initial.



Les négociations peuvent commencer à -15% pour les offres les plus agressives, et se concluent en moyenne à -5%. Les prix démarrent aux alentours de 13 500 €/m² , et peuvent atteindre les 27 000 €/m² pour des biens avec une vue Tour Eiffel, un étage élevé et toutes les caractéristiques d’un appartement typiquement parisien.



Les rues Edmond Valentin, Dupont des Loges, Grenelle, Saint-Dominique et Émile-Deschanel sont les plus recherchées du secteur. Le secteur du Champ-de-Mars quant à lui plaît de moins en moins à la clientèle française car, malgré son emplacement exceptionnel, il fait face à des incidents à répétition.

La clientèle étrangère recherche des biens clés en main

70% de notre clientèle est française, nous avons beaucoup de familles qui sont séduites par le calme et la sécurité du 7e arrondissement, ainsi que la présence d’écoles prestigieuses. Elles se positionnent sur des appartements familiaux avec plusieurs chambres et de grandes surfaces.



Nous observons sur le début d’année 2024, dans la continuité de la fin 2023, une hausse de la présence de la clientèle étrangère. Elle se positionne sur tous les types de bien pour des pied-à-terre, allant de 500 000 à 12 millions d’euros. Ce qu’elle recherche surtout, ce sont des biens clés en main, sans travaux. Ils n’hésitent pas à faire des offres d’achat comprenant les meubles lorsqu’ils aiment la décoration, ce qui est plus traditionnel chez les anglo saxons notamment.

Des propriétaires ouverts aux négociations

Les propriétaires sont devenus plus ouverts aux négociations, surtout quand l’offre est sans conditions suspensives. Ils ont bien compris que nous sommes aujourd’hui sur un marché où les acquéreurs sont en position de force et sont plus enclins à faire des efforts.

L’été est une période propice aux visites avec notamment une forte présence de la clientèle étrangère. Nous pensons qu’avec les Jeux Olympiques, elle sera encore plus nombreuse. En revanche, du côté des acheteurs français, il est fort probable qu’ils soient moins présents et que de nombreux projets soient reportés à la rentrée de septembre.

Paris 7ème : 2 exemples de biens à vendre

GROS CAILLOU – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 142.72 m² – PRIX : 3 020 000 €

Appartement familial au 3e étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, salon, salle à manger, cuisine indépendante, 3 chambres et 3 salles d’eau. Charme de l’ancien, d’une triple exposition et d’une cave.

SUFFREN/OCTAVE GRÉARD – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 135.05 m² – PRIX : 2 350 000 €

Appartement familial rénové et baigné de lumière offrant 3 balcons exposés Sud Ouest et une vue dégagée. Il offre une entrée, cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger, 4 chambres, 2 salles de douche et une cave.

Paris 7ème : 2 exemples de biens vendus

RUE DE L’UNIVERSITE– PARIS 7EME – APPARTEMENT – 74.27 m² – VENDU : 20 600 €/m²

Au 3e étage avec ascenseur dans un magnifique Hôtel Particulier du 18ème siècle, appartement de 74.27m2 Entrée, salon avec 3,20 m de HSP, cuisine, 2 chambres, salle de bains. Exposition Ouest. Travaux à prévoir. Cave et gardien.

RUE CASIMIR PERIER – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 96.32 m² – VENDU : 16 000 €/m²

Joli appartement de 96.31 m2 entièrement à refaire, situé au 2e étage. Entrée, double réception, 2 chambres, salle de bains, cuisine séparée. Le tout est agrémenté d’une cave.