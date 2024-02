Immobilier Paris (Bilan Vaneau) : Une belle progression dans un marché en baisse

Grâce à son retour en force sur le marché de l’immobilier haut de gamme, avec notamment l’ouverture d’un magnifique Flagship de 550 m² au Trocadéro en juin, Vaneau a réussi à accroître son volume d’affaires de plus de 12% sur l’année 2023, dans un marché en baisse de 20% et ce malgré un ralentissement sur les 2 derniers mois de l’année !

En effet, malgré les conditions économiques (inflation, taux d’intérêts), sociales (réformes des retraites, émeutes urbaines) et géopolitique (guerre en Ukraine et événements au Moyen-Orient), Vaneau a réussi à tirer son épingle du jeu sur le marché haut de gamme.

Vaneau : arrondissement par arrondissement

L’activité a été soutenue sur la Rive Gauche (5ème, 6ème ,7ème, 15ème arrondissements) mais aussi pour le 16ème nord, Boulogne et Neuilly.

L’activité sur le 16ème sud (Auteuil) a subi un net ralentissement notamment à cause de la hausse des taux d’intérêts. En effet, un ralentissement s’est fait ressentir sur les appartements dits « familiaux » soit de 1 à 2M d’euros. Les acquéreurs de ce type de biens, qui typiquement déménagent pour 1 chambre de plus suite à une naissance, se voyaient refuser leur demande de prêt et nous avons en conséquence fait face à davantage d’annulations qu’à l’habitude sur ce segment.

Notons que le 15ème et Boulogne ont connu une belle activité en servant notamment de marché de report pour les acquéreurs qui ne pouvaient plus acheter dans le 7ème ou dans le 16ème sud (typologie des habitants et de l’architecture similaire et écoles réputées). Ils sont donc allés récupérer le pouvoir d’achat perdu à cause de la hausse des taux d’intérêts en optant pour un secteur limitrophe.

En ce qui concerne la clientèle étrangère, et malgré les évènements (mouvements sociaux liés à la réforme des retraites et émeutes urbaines), elle a été relativement présente en 2023 puisqu’elle représentait un peu plus de 13% de nos ventes sur l’année, avec une forte représentativité des américains et des italiens. À noter que cette clientèle étrangère est surtout présente dans les 7ème, 16ème arrondissements et à Neuilly. Le prix moyen au m² des biens acquis par la clientèle étrangère ressort à 15 523 €/m².

Quant aux prix au m² sur les arrondissements parisiens où Vaneau opère, nous avons constaté une baisse de l’ordre de 3,5% sur 2023, avec un prix moyen au m² de 13 739 €/m².

Les perspectives de Vaneau 2024

Suite à un dernier trimestre 2023 plus calme, notamment dû au conflit au Moyen-Orient, Vaneau s’attendait à un début d’année difficile mais avec un certain optimisme pour le reste de l’année étant donné un stock de mandats historique, un nombre de nouveaux contacts acquéreurs lui aussi historiquement haut, donc une appétence certaine pour l’immobilier sur Paris intra-muros. D’autant plus que les banques se remettent à prêter, ce qui va pouvoir refluidifier le marché des biens entre 1 et 3 millions d’euros qui a été impacté par le durcissement des conditions de crédits. Bonne nouvelle : il faut noter la prise de conscience des vendeurs qui rechignent moins à ajuster leurs prix et qui acceptent de plus en plus des négociations.

Or, il s’avère que le marché, depuis le 15 décembre est assez, voire très actif sur tous les types de biens et ceci ce confirme sur le mois de janvier. En effet, le nombre de demandes de recherches acquéreurs est en hausse de plus de 30% par rapport à janvier 2023, ce qui tend à penser que 2024 devrait démarrer dans de bonnes conditions.

Les chiffres clés Vaneau 2023