Portail immobilier : Les annonces de près de 9 000 mandataires arrivent sur idealista

Propriétés-Privées.com, Dr House Immo et BSK Immobilier diffuseront leurs annonces sur idealista.fr. Ces trois réseaux, qui réunissent près de 9 000 conseillers, renforcent l’offre du portail récemment lancé en France.

Après les réseaux d’agences immobilières, idealista se tourne ainsi vers les réseaux de mandataires. Près de 9 000 conseillers immobiliers diffuseront leurs annonces sur le portail grâce aux accords conclus avec Propriétés-Privées.com, Dr House Immo et BSK Immobilier.

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Trois réseaux aux profils et aux implantations complémentaires

Propriétés-Privées.com compte plus de 3 300 conseillers, Dr House Immo en rassemble 1 600 et BSK Immobilier près de 4 000. Ensemble, les trois réseaux représentent donc près de 9 000 professionnels.

Pour Mathilde Dezalys, présidente de Propriétés-Privées.com, l’accord de partenariat répond à un objectif de visibilité pour les conseillers et leurs annonces : « Dès qu’une nouvelle solution de développement de notre visibilité s’ouvre sur le marché français, nous nous devons d’être les premiers à l’adopter ».

Ces accords interviennent un peu plus d’un mois après le lancement d’idealista sur le marché français des annonces immobilières, le 10 septembre 2026.

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Un canal de diffusion supplémentaire pour les biens

Pour un propriétaire qui confie la vente de son logement à l’un de ces réseaux, le changement concerne la diffusion de l’annonce : son bien pourra être présenté sur idealista.fr. Les personnes à la recherche d’un logement disposeront, de leur côté, d’un autre site pour consulter les offres des conseillers partenaires.

Dr House Immo met notamment en avant le choix d’un portail consacré à l’immobilier. « L’immobilier est un secteur complexe qui mérite une plateforme entièrement dédiée et pensée pour ses spécificités. Avec idealista, nous imaginons un partenariat constructif, durable et intelligent, porté par leur expérience internationale et une vision commune de la profession », précise Léonard Lang, cofondateur de Dr House Immo.

Chez BSK Immobilier, Lionel Pelletier souligne également l’expérience du groupe sur d’autres marchés : « Au regard du succès rencontré par idealista sur d’autres marchés européens, son arrivée en France est une belle opportunité que nous accueillons avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme ».

La diffusion des annonces était déjà au cœur du partenariat conclu avec Orpi. Notre article explique comment les annonces des agences Orpi rejoignent idealista.fr et ce que cette présence supplémentaire apporte aux professionnels et à leurs clients.

Après les agences, idealista élargit sa présence aux mandataires

En accueillant ces trois réseaux, idealista poursuit son implantation auprès de différentes catégories de professionnels : les agences immobilières et les conseillers travaillant au sein de réseaux de mandataires.

Le groupe s’appuie sur une activité européenne déjà importante. Il revendique plus de 70 000 professionnels clients et plus de 200 millions de visites mensuelles à travers l’Europe.

« Ces nouveaux partenariats témoignent de l’intérêt de l’ensemble du marché, agences comme réseaux de mandataires, pour une alternative capable d’allier relation client, performance et expertise technologique », conclut Aurélien Flament, directeur général d’idealista France.

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