Portail immobilier : Après Orpi, c’est l’Adresse qui rejoint idealista.fr

Les 360 agences du réseau l’Adresse pourront publier sans limite leurs annonces sur idealista.fr. Le portail, lancé en France en septembre, revendique 200 millions de visites par mois en Europe.

Les annonces des agences l’Adresse vont pouvoir apparaître sur idealista.fr. Le réseau immobilier coopératif, qui compte 360 agences, a conclu un accord avec le portail immobilier arrivé en France en septembre 2026. Pour ses agences, l’intérêt est simple : elles pourront y publier leurs annonces sans limite de nombre.

Pour les particuliers, cela signifie qu’un bien confié à l’une de ces agences pourra être visible sur un site immobilier supplémentaire. Les personnes qui cherchent à acheter ou à louer pourront aussi y retrouver ces annonces.

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Un nouveau site pour les annonces de l’Adresse

La diffusion illimitée est le point central de l’accord. Elle permettra aux agences du réseau de proposer sur idealista.fr leurs biens à vendre ou à louer, sans devoir choisir lesquels publier en fonction d’un quota d’annonces.

« Nous sommes très fiers d’intégrer ce nouveau portail immobilier déjà leader en Espagne, au Portugal et en Italie, et de donner aux agences l’Adresse la possibilité de diffuser leurs annonces auprès d’une audience élargie et de piloter leur activité grâce à des outils innovants », souligne Brice Cardi, président de l’Adresse.

L’accord s’inscrit dans la stratégie d’un réseau où les agences participent aux décisions selon le principe « un sociétaire = une voix ». L’Adresse avait déjà présenté ses outils communs et son développement en 2026.

Idealista cherche sa place en France

Idealista est déjà implanté en Espagne, au Portugal et en Italie. À l’échelle européenne, le portail revendique plus de 1,9 million d’annonces actives, 7,3 millions d’utilisateurs mensuels et plus de 200 millions de visites par mois. Plus de 70 000 professionnels utiliseraient sa plateforme.

Ces chiffres portent sur l’activité européenne d’idealista. Pour comprendre comment le portail s’est lancé sur le marché français, MySweetImmo a détaillé son arrivée le 10 septembre.

« Sous l’impulsion de Brice Cardi, L’Adresse a su créer un écosystème d’innovation, et nous sommes fiers qu’idealista en fasse désormais partie, en apportant à ses sociétaires la visibilité et les outils de notre portail », souligne Aurélien Flament, directeur général d’idealista France.

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Après Orpi, un deuxième réseau coopératif

L’Adresse n’est pas le premier réseau français à choisir ce nouveau canal de diffusion. Orpi a annoncé l’arrivée des annonces de ses 1 250 agences sur idealista.fr le 21 septembre.

Avec l’accord signé par l’Adresse, idealista ajoute les annonces potentielles d’un autre réseau présent en France. Pour les vendeurs et les bailleurs concernés, l’effet immédiat est la possibilité de montrer leur bien sur un portail de plus ; pour les acheteurs et les locataires, c’est un autre endroit où chercher.

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