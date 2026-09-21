Immobilier : Les annonces Orpi arrivent sur idealista.fr
Une semaine après son lancement en France, idealista signe avec Orpi. Les annonces des 1 250 agences du réseau vont rejoindre le portail, qui revendique plus de 200 millions de visites mensuelles en Europe.
Les biens proposés par les agences Orpi vont gagner un nouveau canal de diffusion. Le réseau immobilier coopératif a conclu un accord commercial avec idealista, arrivé sur le marché français le 10 septembre 2026. Les annonces de ses 1 250 agences seront désormais publiées sur idealista.fr.
Pour le portail européen, ce partenariat constitue une première prise importante en France. Il intervient seulement une semaine après le lancement d’idealista en France.
Les annonces de 1 250 agences Orpi diffusées sur idealista
Orpi dispose de plus de 1 250 agences dans l’ensemble des départements français. L’accord doit permettre à celles-ci de publier leurs mandats sur un portail supplémentaire.
Pour les vendeurs et les bailleurs ayant confié un bien à Orpi, cette diffusion doit apporter une exposition additionnelle. Les acquéreurs et les locataires pourront, de leur côté, retrouver les annonces du réseau parmi les offres proposées sur idealista.fr.
« Le conseil de gérance d’Orpi France a souhaité répondre positivement à la proposition faite par idealista. Nous sommes heureux de participer au lancement en France de ce nouveau moteur de recherche immobilière qui est déjà leader en Espagne, au Portugal et maintenant en Italie. Nous ne doutons pas que ce nouvel acteur apportera au marché français un “vent de fraîcheur”. idealista offrira à nos clients de nouvelles possibilités de trouver le bien immobilier qu’ils cherchent et à nos agences un moyen d’élargir la diffusion de nos mandats », souligne Guillaume Martinaud, président d’Orpi France.
Un accord stratégique pour le lancement d’idealista
Fondé il y a 27 ans, idealista est déjà présent en Espagne, au Portugal et en Italie. L’entreprise revendique plus de 70 000 professionnels clients et plus de 200 millions de visites chaque mois sur l’ensemble de ses marchés européens.
L’arrivée du portail en France est pilotée par Aurélien Flament. L’ancien dirigeant de leboncoin Immobilier a été nommé directeur général d’idealista France en août 2026. Son parcours et sa feuille de route pour développer idealista en France avaient alors été détaillés par MySweetImmo.
« Nous sommes extrêmement fiers que le réseau ORPI nous accorde sa confiance et fasse partie des tous premiers à rejoindre l’aventure idealista. C’est un signal fort de la part d’un des principaux acteurs du marché, qui valide nos efforts pour offrir une véritable alternative aux professionnels de l’immobilier. Ce partenariat a vocation à s’inscrire dans le long terme, autour d’un objectif commun : mettre la qualité de notre plateforme au service de chacune des agences du réseau, pour les aider à développer leur activité », souligne Aurélien Flament, directeur général d’idealista France.
Un portail de plus pour diffuser les mandats
Avec idealista, les agences Orpi ajoutent un nouveau portail à leurs canaux de diffusion. Pour les professionnels, l’enjeu sera de mesurer concrètement l’audience obtenue par leurs annonces et les contacts générés.
L’accord donne dans le même temps à idealista un volume d’annonces provenant d’un réseau implanté sur tout le territoire. Sur le marché français, le nouveau venu doit se faire une place face aux portails déjà installés. Le dirigeant de SeLoger a récemment détaillé à MySweetImmo l’évolution des recherches immobilières et la stratégie de son portail.
Ce que ce partenariat change pour les particuliers
Pour un particulier qui recherche un logement, l’accord signifie que les biens confiés aux agences Orpi pourront également apparaître sur idealista.fr. Pour un propriétaire passant par une agence Orpi, le mandat pourra bénéficier d’une diffusion additionnelle sur ce portail.