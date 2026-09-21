Immobilier : Les annonces Orpi arrivent sur idealista.fr

Une semaine après son lancement en France, idealista signe avec Orpi. Les annonces des 1 250 agences du réseau vont rejoindre le portail, qui revendique plus de 200 millions de visites mensuelles en Europe.

Les biens proposés par les agences Orpi vont gagner un nouveau canal de diffusion. Le réseau immobilier coopératif a conclu un accord commercial avec idealista, arrivé sur le marché français le 10 septembre 2026. Les annonces de ses 1 250 agences seront désormais publiées sur idealista.fr.

Pour le portail européen, ce partenariat constitue une première prise importante en France. Il intervient seulement une semaine après le lancement d’idealista en France.

Newsletter MySweetimmo

Les annonces de 1 250 agences Orpi diffusées sur idealista

Orpi dispose de plus de 1 250 agences dans l’ensemble des départements français. L’accord doit permettre à celles-ci de publier leurs mandats sur un portail supplémentaire.

Pour les vendeurs et les bailleurs ayant confié un bien à Orpi, cette diffusion doit apporter une exposition additionnelle. Les acquéreurs et les locataires pourront, de leur côté, retrouver les annonces du réseau parmi les offres proposées sur idealista.fr.

« Le conseil de gérance d’Orpi France a souhaité répondre positivement à la proposition faite par idealista. Nous sommes heureux de participer au lancement en France de ce nouveau moteur de recherche immobilière qui est déjà leader en Espagne, au Portugal et maintenant en Italie. Nous ne doutons pas que ce nouvel acteur apportera au marché français un “vent de fraîcheur”. idealista offrira à nos clients de nouvelles possibilités de trouver le bien immobilier qu’ils cherchent et à nos agences un moyen d’élargir la diffusion de nos mandats », souligne Guillaume Martinaud, président d’Orpi France.

À lire aussi Immobilier : ERA lance son podcast avec François Gagnon

Un accord stratégique pour le lancement d’idealista

Fondé il y a 27 ans, idealista est déjà présent en Espagne, au Portugal et en Italie. L’entreprise revendique plus de 70 000 professionnels clients et plus de 200 millions de visites chaque mois sur l’ensemble de ses marchés européens.

L’arrivée du portail en France est pilotée par Aurélien Flament. L’ancien dirigeant de leboncoin Immobilier a été nommé directeur général d’idealista France en août 2026. Son parcours et sa feuille de route pour développer idealista en France avaient alors été détaillés par MySweetImmo.

« Nous sommes extrêmement fiers que le réseau ORPI nous accorde sa confiance et fasse partie des tous premiers à rejoindre l’aventure idealista. C’est un signal fort de la part d’un des principaux acteurs du marché, qui valide nos efforts pour offrir une véritable alternative aux professionnels de l’immobilier. Ce partenariat a vocation à s’inscrire dans le long terme, autour d’un objectif commun : mettre la qualité de notre plateforme au service de chacune des agences du réseau, pour les aider à développer leur activité », souligne Aurélien Flament, directeur général d’idealista France.

À lire aussi Immobilier Corrèze : Les 4 agences de Laurence Monteil Combabessou rejoignent Nestenn

Un portail de plus pour diffuser les mandats

Avec idealista, les agences Orpi ajoutent un nouveau portail à leurs canaux de diffusion. Pour les professionnels, l’enjeu sera de mesurer concrètement l’audience obtenue par leurs annonces et les contacts générés.

L’accord donne dans le même temps à idealista un volume d’annonces provenant d’un réseau implanté sur tout le territoire. Sur le marché français, le nouveau venu doit se faire une place face aux portails déjà installés. Le dirigeant de SeLoger a récemment détaillé à MySweetImmo l’évolution des recherches immobilières et la stratégie de son portail.

Ce que ce partenariat change pour les particuliers

Pour un particulier qui recherche un logement, l’accord signifie que les biens confiés aux agences Orpi pourront également apparaître sur idealista.fr. Pour un propriétaire passant par une agence Orpi, le mandat pourra bénéficier d’une diffusion additionnelle sur ce portail.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements