Portail immobilier : Le géant Idealista arrive en France

Le portail européen Idealista ouvre son site français. Son développement est confié à Aurélien Flament, ancien dirigeant de leboncoin Immobilier.

Un nouveau portail arrive sur le marché français des annonces immobilières. Idealista lance officiellement idealista.fr ce 10 septembre 2026. Déjà présent en Espagne, en Italie et au Portugal, le groupe vise désormais les particuliers et les professionnels français.

Pour se développer en France, Idealista a recruté Aurélien Flament. Celui-ci a passé quatorze ans chez leboncoin Immobilier. Le portail dispose également de bureaux à Paris et constitue une équipe française.

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Un nouveau concurrent pour les portails français

Idealista se présente comme une nouvelle solution pour les agents immobiliers, les mandataires et les autres intermédiaires. Le portail veut leur permettre de diffuser leurs annonces et de toucher de nouveaux acheteurs ou locataires.

L’arrivée du groupe renforce la concurrence entre les portails immobiliers. Le marché français compte déjà plusieurs acteurs puissants, dont leboncoin, SeLoger et Bien’ici. D’autres entreprises cherchent aussi à entrer dans la recherche immobilière : les applications de Banque Populaire et de Caisse d’Épargne ont par exemple intégré un portail d’annonces immobilières en 2026.

Pour les professionnels, cette concurrence peut multiplier les canaux de diffusion. Elle les oblige aussi à comparer précisément le prix des abonnements, l’audience réelle, la qualité des contacts reçus et le nombre de mandats transformés en ventes ou en locations.

Aurélien Flament aux commandes en France

Idealista a confié son développement français à Aurélien Flament. L’entreprise mise ainsi sur un dirigeant qui connaît déjà le marché des annonces immobilières en ligne et les attentes des agences.

MySweetImmo avait annoncé dès le mois d’août la nomination d’Aurélien Flament à la tête d’Idealista France. Sa mission consiste désormais à construire l’offre française, développer le portefeuille de clients professionnels et installer la marque auprès du public.

Pour Jesús Encinar, fondateur et CEO d’Idealista : « L’entrée sur le marché français est un énorme défi pour nous, mais nous le relevons avec le plus grand respect et un sens profond des responsabilités. Nous travaillons depuis de nombreuses années aux côtés de milliers d’intermédiaires immobiliers en Europe. Nous connaissons les spécificités de chaque marché sur lequel nous sommes leaders et les besoins réels des professionnels. Bien que nous soyons nouveaux en France, 27 ans de collaboration étroite avec des milliers de professionnels immobiliers européens nous permettent de disposer des connaissances et des outils pour offrir une bonne expérience aux professionnels comme aux utilisateurs. »

Plus de 1,5 million d’annonces en Europe

Idealista a été fondé il y a 27 ans. Le groupe revendique aujourd’hui plus de 1,5 million d’annonces actives en Europe, 7,3 millions d’utilisateurs mensuels et plus de 200 millions de visites par mois.

Plus de 70 000 professionnels utiliseraient déjà la plateforme en Europe pour diffuser et gérer leurs annonces. Le site est proposé en 18 langues afin de toucher aussi des utilisateurs étrangers intéressés par le marché français.

Idealista met également en avant ses outils pour les professionnels et son application mobile.

Ce que l’arrivée d’Idealista peut changer

Pour les particuliers, l’intérêt du nouveau portail dépendra surtout du nombre et de la diversité des annonces françaises publiées. Une nouvelle interface ne suffit pas : pour devenir utile, un site immobilier doit proposer une offre assez large, régulièrement actualisée et sans doublons excessifs.

Pour les agents immobiliers, la question sera celle du retour sur investissement. Ils devront mesurer le nombre de contacts obtenus, leur qualité et le coût de chaque mandat ou transaction généré. L’audience européenne d’Idealista peut constituer un atout pour des biens susceptibles d’intéresser des acheteurs étrangers, mais son efficacité en France reste à démontrer.

Le groupe SeLoger suit cette arrivée sans afficher d’inquiétude particulière. Interrogé par MySweetImmo, son directeur général Baptiste Capron a répondu : « On verra ce que cet acteur fait, ce que cet acteur vaut. » Il détaille dans un entretien récent la stratégie de SeLoger et l’évolution des recherches immobilières.

Idealista possède une forte audience à l’échelle européenne et l’expérience de trois grands marchés. Reste désormais à convaincre les professionnels français de diffuser leurs annonces et les particuliers d’adopter un portail supplémentaire.

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