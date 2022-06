« L’inflation, une opportunité pour les investisseurs en LMNP à Paris », Stanislas Couteaux

Pour Stanislas Coûteaux, cofondateur de Book a flat, l’inflation est une bonne nouvelles pour les investisseurs locatifs en région parisienne.

Inflation, DPE et opportunités d’investissement

Certains bailleurs devraient se délester de leurs biens énergivores, qui représentent près de 40 % du parc locatif à Paris. Ce contexte devrait amener de nombreuses opportunités d’investissement, selon Stanislas Coûteaux, co-Fondateur de Book A Flat.

« L’inflation est une mauvaise nouvelle pour les locataires, mais une bonne nouvelle pour les investisseurs locatifs en région parisienne » résume Stanislas Coûteaux.

En effet, les loyers ont augmenté de 4,4 % en un an à Paris. Cela est du à l’effet conjugué de l’inflation, de l’augmentation de l’IRL… On l’oublie trop souvent mais le retour des locataires étrangers à Paris, n’aide pas à faire baisser les loyers. Ces locataires représentent aujourd’hui 64 % de la clientèle de Book A Flat (contre 55 % en 2021). Si le marché est tendu, il offre un véritable Eldorado aux investisseurs, entre des taux de crédit immobilier toujours abordables et cette perspective de demande locative forte et de vente au rabais de logements énergivores.

Opter pour le statut du LMNP

Dans ce contexte, pour l’investisseur avisé, la meilleure opportunité à saisir sera sans doute l’investissement dans les meublés. En particulier sous le statut LMNP (location meublée non-professionnelle). Ce statut permet de devenir propriétaire d’un bien meublé, neuf ou ancien, en percevant des revenus locatifs non-imposés. Le tout en récupérant la TVA. Seulement si les revenus tirés n’excèdent pas les 23 000 euros par an ou 50 % des revenus globaux annuels.

De surcroît, depuis le 1er janvier 2022, les loueurs en meublé disposent d’un délai plus long pour opter pour le régime réel BIC. Ce dernier est plus intéressant que le micro-BIC. En effet, il permet de déduire tous les amortissements et charges du logement, du mobilier et gros travaux. Cela permet donc de ne pas payer d’impôts pendant plusieurs années. Alors que la date limite était jadis le 1er février, la règle change. C’est à présent la date limite de la déclaration personnelle de revenus qui fait foi.

« En tant qu’acteur du marché locatif parisien, il nous semblait primordial de soutenir l’écosystème économique visant à la réhabilitation des passoires énergétiques. Cette rénovation du bâti parisien passera par l’accompagnement des investisseurs locatifs pour trouver la bonne opportunité, au meilleur rendement, puis de l’accompagner sur tous les plans : juridique, la mise en conformité énergétique avec la loi Climat et Résilience, la rénovation et l’ameublement et enfin sur la mise en location et la gestion du bien », conclut le cofondateur de Book a Flat.