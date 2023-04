Les cofondateurs de Skarlett Townley Le Guénédal (Operandi), Aurélien Gouttefarde (Homeloop) et Benjamin Gaignault (Ornikar) annoncent un tour de table de 4 millions d’euros pour rendre liquide le patrimoine immobilier des plus de 60 ans.

Redonner du pouvoir d’achat aux plus de 60 ans, c’est la raison d’être de Skarlett. Ses cofondateurs, entrepreneurs aguerris Townley Le Guénédal (Operandi), Aurélien Gouttefarde (Homeloop) et Benjamin Gaignault (Ornikar) annoncent un tour de table de 4 millions d’euros. La startup vise une croissance soutenue et rapide tirée, dans un premier temps, par sa plateforme web qui permet aux +60 ans de rendre liquide leur patrimoine immobilier tout en continuant de vivre chez eux.

Viager, prêt hypothécaire, une plateforme pour lever les freins

« En France, ils sont 18 millions. Pourtant les +60 ans sont des consommateurs sous-adressés, à qui l’on attribue des clichés d’un autre siècle alors qu’ils sont ultra connectés et plein de projets d’avenir. Cette génération a complètement changé, de besoins, de perceptions, de mode de gestion. Skarlett veut s’attaquer, un à un, à tous les sujets du quotidien de ces jeunes de plus de 60 ans… avec l’objectif de leur simplifier la vie ! », explique Townley Le Guénédal, CEO de Skarlett.

Skarlett nourrit l’ambition de devenir le partenaire de référence des +60 ans à travers une gamme complète de services (immobilier, offre d’assurance, accompagnement financiers, loisirs…)

Viager avec ou sans rente, prêt viager hypothécaire, vente en nue-propriété, sont autant de procédés poussiéreux, mal-aimés ou mal connus que Skarlett veut moderniser !

Sa première innovation : une plateforme web simple, efficace et ultra sécurisée qui permet de lever les freins et remettre au goût du jour ces solutions qui n’ont jamais été aussi utiles.

Quelques chiffres utiles 18 millions de Français de +60 ans, dont 13 millions de propriétaires (soit +70% de cette génération) ;

de Français de +60 ans, dont (soit +70% de cette génération) ; Cela représente 3000 milliards d’euros de patrimoine immobilier bloqué ;

; 80% des +60 ans veulent rester vivre chez eux ;

veulent rester vivre chez eux ; Lors du passage à la retraite, les revenus d’une personne peuvent chuter de 50%.

Sur la plateforme, le vendeur réalise en quelques clics une estimation du capital que Skarlett peut mettre à sa disposition immédiatement.

Parce que la relation interpersonnelle entre un vendeur et un acquéreur est souvent la raison qui freine le recours à la vente en viager par exemple, Skarlett dépersonnalise totalement cette relation en s’appuyant uniquement sur un réseau d’investisseurs institutionnels avec qui le vendeur ne sera pas en contact.

Les conseillers spécialisés de Skarlett accompagnent les clients dans le choix de la solution qui correspond le mieux à leur profil et à leur projet de vie en s’appuyant sur une plateforme technologique et des outils d’estimation basés sur de multiples sources de données.

A la fin d’un processus qui prend moins de 3 mois, Skarlett met directement à disposition jusqu’à, par exemple, 60% de la valeur de leur bien pour un couple de 75 ans.

Un tour de table de 4 millions auprès d’investisseurs de poids

Un tour de table de 4M€ mené auprès d’Alven, Raise Seed for Good, Motier Ventures, Farmers ou encore Xavier Niel (Kima). Ce financement en early stage témoigne de leur confiance dans ce projet à impact.

« Au-delà d’un modèle financier solide, nous avons été impressionnés par la faculté de Townley, Benjamin et Aurélien à se placer du point de vue du consommateur, de comprendre ses besoins et ses interrogations, déclare Margaux Gregoir, investisseur chez Alven. Skarlett, c’est la bonne porte d’entrée sur un sujet complexe, et ce trio rassemble précisément les bonnes expertises. Skarlett porte également un impact sociétal fort en s’adressant spécifiquement aux +60 ans, en favorisant le maintien à domicile par exemple ou en apportant une solution de financement de leurs projets et dépenses à la retraite. En tant qu’acteur de référence du early-stage, notre mission est d’identifier et de soutenir dans la durée des champions européens de leur catégorie, mais également d’accompagner des évolutions sociétales profondes ».

Grâce au soutien financier de ses investisseurs, Skarlett engage un ambitieux plan de recrutement avec l’arrivée de 60 talents d’ici fin 2024.