Townley Le Guenedal, cofondateur avec Benjamin Gaignault, Aurélien Gouttefarde de la proptech Skarlett, est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il explique comment sa plateforme aide les propriétaires de plus de 60 ans à vivre de leur patrimoine immobilier.

Mon Podcast Immo : Quels services rend Skarlett ?

Townley Le Guenedal : Nous souhaitions mettre en place un écosystème qui s’adresse aux propriétaires de + 60 ans afin de résoudre leurs problèmes de pouvoir d’achat pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur retraite tout en restant chez eux. Il faut savoir que la France compte aujourd’hui 18 millions de personnes de cette tranche d’âge dont plus de 70 % sont propriétaires. Pour cela, il existe un certain nombre de solutions : viager, nue-propriété, prêt viager hypothécaire.

Townley Le Guenedal : Il suffit de se connecter sur notre plateforme. Nous proposons une simulation du patrimoine et faisons une estimation. Et, en fonction de l’âge, nous pouvons calculer le montant maximum que le particulier peut récupérer immédiatement tout en restant chez lui. Il est ensuite contacté par un de nos conseillers experts pour lui proposer la solution la plus pertinente. Skarlett agit ensuite en tant qu’intermédiaire entre le particulier et un professionnel de l’immobilier (fonds d’investissement) qui va faire la transaction.

Mon Podcast Immo : Quel est votre modèle économique ?

Townley Le Guenedal : C’est celui d’une plateforme d’intermédiation. Nous prenons une commission sur le montant de la transaction, c’est le fonds d’investissement qui nous paie. L’offre qu’il fait au propriétaire est nette, elle comprend déjà les commissions de Skarlett. Par exemple, pour une personne de 70 ans, propriétaire d’une maison estimée à 1 million d’euros et qui souhaite récupérer le maximum d’argent immédiatement, nous allons lui conseiller de faire une vente en nue-propriété qui pourra lui rapporter jusqu’à 640 000 euros, tout en lui laissant l’usufruit de son bien qu’il pourra occuper et même louer.

Mon Podcast Immo : Quelles relations entretiennent avec leurs enfants les propriétaires qui font appel à vous ?

Townley Le Guenedal : Nous considérons que le réflexe de dire je transmets mon bien à mes enfants est un mauvais calcul. Souvent, les enfants ont plus de 60 ans lorsqu’ils héritent de leurs parents, ne sont plus actifs, n’ont pas forcément envie d’habiter dans la maison ou n’ont pas les moyens de racheter la part des autres. Ce qui fait que 8 fois sur 10 le bien est vendu. Avec ce que nous proposons, au lieu de transmettre de la pierre, on transmet de l’argent. Le meilleur calcul est de vendre en nue-propriété, sachant que l’on peut donner jusqu’à 200 000 euros par couple et par enfant sans aucune taxe.

Townley Le Guenedal : Benjamin Gaignault (Ornikar), Aurélien Gouttefarde (Homeloop) et moi-même (Innohealth et Operandi) sommes des entrepreneurs. Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait assez peu de marques digitales qui s’adressent aux + de 60 ans. Nous avons découvert que, d’un côté, le patrimoine immobilier de cette population s’élève à 3 000 milliards d’euros et, de l’autre, qu’elle rencontre des problèmes de pouvoir d’achat..

Mon Podcast Immo : Vous venez de lever 4 millions d’euros. Qu’elle est votre stratégie de développement ?

Townley Le Guenedal : Malgré le contexte économique difficile, nous avons eu la chance que notre sujet plaise et qu’il s’inscrive dans l’écosystème de l’ «early stage», c’est-à-dire les fonds qui investissent dans les start-up à leurs débuts et pour lesquels il reste des capacités de financement. Nous allons utiliser tous les médias disponibles pour nous faire connaître et proposer d’autres services à forte valeur ajoutée, comme l’assurance. Notre vocation est de se déployer à l’international, notamment en Europe.