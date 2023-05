« Le marché de l’immobilier se porte bien sur les arrondissements que nous couvrons au sein de l’agence Vaneau Saint-Honoré, à savoir le 1er, le 8e et le 17e, explique Gary Bismuth, directeur de l’agence immobilière. Il y a beaucoup de produits en vente sur le marché. Les acquéreurs pour les biens de prestige se positionnent toujours à des prix élevés. » Les biens plus classiques, uniquement s’ils sont au prix du marché, suscitent l’intérêt des acquéreurs. « Il y a moins d’acquéreurs qu’auparavant mais ces derniers ont des projets d’achat plus sérieux et de meilleures conditions de financement« , reprend Gary Bismuth dans sa note de conjoncture. Etat des lieux.

Des prix à la baisse sauf sur le segment du luxe

« Nous constatons sur l’ensemble des biens en général une baisse des prix sur les derniers mois, par rapport à l’année dernière. En revanche, sur le segment du luxe, les prix restent inchangés« , observe Gary Bismuth.

Dans le 1er arrondissement, qui est toujours très recherché pour les pied-à-terre, la moyenne des prix oscille entre 14 000 et 15 000 €/m2.

Dans le 8e arrondissement, les prix tournent autour des 13 000 €/m2, allant jusqu’à 16 000 €/m2 pour les biens de prestige et 20 000 €/m2 pour le triangle d’or. Certains biens d’exception peuvent allègrement dépasser cette moyenne. Dans le 17e arrondissement, les prix varient entre 11 500 et 13 000 €/m2 en moyenne.

Les secteurs les plus recherchés sont ceux situés à proximité du Parc Monceau, de la rue de Rivoli et de la rue du Faubourg Saint-Honoré.

Le quartier de Saint- Augustin est également très demandé pour son côté central et facile d’accès en transports.

Les acquéreurs Français boudent les mauvais DPE

La grande majorité des acquéreurs sur les trois arrondissements couverts par l’Agence Vaneau Saint-Honoré est française. Le climat politique et social du 1er trimestre 2023 a eu un impact sur la clientèle étrangère, moins présente qu’à l’habitude.

Les acheteurs français sont en général, pour le 1er et le 8ème, des expatriés qui recherchent des pied-à-terre, lumineux et avec 3 chambres.

Les appartements de moins de 60 m2 avec un mauvais DPE sont les plus sanctionnés par les acquéreurs français qui anticipent des difficultés pour une mise en location ou une revente à terme.

La clientèle étrangère quant à elle est composée d’américains et d’asiatiques. Ils sont attachés à l’ancien et souhaitent des biens en très bon état, « clé en main ». Ils aiment les belles adresses du 8ème arrondissement. N’étant pas sur place, ils n’ont pas le temps ni l’envie de suivre des chantiers. C’est pourquoi les biens avec beaucoup de travaux ne les intéressent pas.

Les vendeurs sont sensibles aux offres sans condition suspensive d’obtention de crédit

Les vendeurs sont quasiment tous Français. Ils se séparent de leur bien pour des raisons familiales, comme le départ des enfants par exemple. Les quelques vendeurs étrangers auxquels nous avons affaire sont en général installés depuis longtemps et vendent pour des raisons fiscales, ou pour une succession. Avec le climat bancaire actuel, les vendeurs sont encore plus sensibles aux offres sans condition suspensive d’obtention de crédit.

« Nous pensons que le marché immobilier sera toujours dynamique en nombre de transactions. Les prix devraient continuer de se tasser sur les biens classiques ou avec défaut. Pour le haut de gamme, les prix devraient rester élevés« , conclut Gary Bismuth, directeur de Vaneau Saint-Honoré.

Paris 8ème : 3 exemples de biens à vendre

SAINT-PHILIPPE-DU-ROULE- PARIS – APPARTEMENT – 310.10 m2 – PRIX : 4 950 000 € Superbe appartement d’angle de réception de 8 pièces aux derniers étages avec ascenseur. Galerie d’entrée, double réception, cuisine équipée, 4 chambres, salles de bian, 3 salles d’eau, balcon filant de 25m2. Cave.

MIROMESNIL / MONCEAU- PARIS – APPARTEMENT – 125 m2 – PRIX : 2 250 000 € Appartement lumineux au 5e étage avec ascenseur. Entrée, cuisine américaine ouverte sur la salle à manger, salon avec balcon filant, 2 chambres, salle de bains, salle de douche Belle HSP. Cave et parking.

FAUBOURG ST HONORÉ- PARIS – APPARTEMENT – 152 m2 – PRIX : 3 290 000 €

Appartement de réception au 5e étage par ascenseur. Vaste entrée, double séjour exposé Sud Ouest avec balcon filant, salle à manger, cuisine indépendante 2 chambres, 2 salles de douche. Cave et parking en sus.

Paris 8ème : 3 exemples de biens vendus

FAUBOURG ST HONORÉ- PARIS – APPARTEMENT-102.5m2-VENDU:13 100€/m2

Appartement entièrement rénové et traversant au 1er étage avec vue dégagée. Entrée, double réception, cuisine équipée, 2 chambres, 2 salles de douche. Charme de l’ancien avec parquets, moulures et cheminée. Cave.

ETOILE / FRIEDLAND- PARIS – APPARTEMENT – 92 m2 – VENDU : 14 600 €/m2

Appartement rénové avec terrasse logeable de 15 m2 au 5e étage par ascenseur. Entrée, salon ouvert sur la terrasse, salle à manger avec cuisine, 2 chambres, salle de bains, salle d’eau. Charme de l’ancien. Parking et cave.

PALAIS ROYAL – PLACE DES VICTOIRES- PARIS – APPARTEMENT – 97 m2 – VENDU : 12 500€/m2

Bel appartement rénové au 3e étage. Entrée, séjour lumineux et traversant, cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains et douche. Charme de l’ancien, belle HSP, calme absolu. Coup de cœur assuré. Cave.