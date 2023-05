Le baromètre Opinion System révèle un moral en berne chez les agents immobiliers français face au ralentissement du marché et à l’entrée en vigueur de la loi Climat sur les passoires énergétiques.

Partenaire de plus de 10 000 agences immobilières à travers toute la France, Opinion System a interrogé ses adhérents pour sonder leur état d’esprit, qu’il s’agisse d’agences membres de réseaux nationaux comme des indépendants, dans ce contexte singulier. Voici ce qu’il faut retenir.

6 agents immobiliers sur 10 pointent une hausse des ruptures de compromis de vente

Le moral des agents immobiliers est en berne selon le dernière baromètre Opinion System. S’il est encore tôt pour parler d’un effondrement du marché, le ralentissement de l’immobilier entraine un certain pessimisme chez les agents immobiliers, que ce soit à propos de l’accès des primo-accédants à la propriété (87%), des conditions d’accès au crédit immobilier (80%), de la stabilité des prix de l’immobilier (57%) ou encore des perspectives économiques du secteur (55%).

D’une manière générale, la confiance des acheteurs et des vendeurs est un sujet d’inquiétude pour respectivement 59% et 55% des professionnels de l’immobilier.

Des craintes qui se confirment sur le terrain, 89% des agents immobiliers ont constaté les difficultés grandissantes rencontrées par les acheteurs pour obtenir un crédit…

Près de 6 sur 10 pointent même une hausse des ruptures de compromis de vente, faute d’accord de la banque, alors même que 63% des professionnels constatent les efforts des acheteurs pour augmenter leur apport en capital.

Lutte contre les passoires énergétiques : de bonnes mesures… une mauvaise exécution

Interdiction de hausse des loyers depuis août 2022, et désormais interdiction de location depuis 2023 : les premières mesures de la loi Climat concernant les passoires énergétiques entrent en vigueur.

Alors que France compte 5,2 millions de résidences principales de classe énergétique F ou G – soit 17,3% des résidences principales –, ces mesures sont perçues sur le principe de manière positive par une large majorité des agents immobiliers : 85% d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’une bonne initiative.

Néanmoins, 80% d’entre eux considèrent que les modalités d’exécution de ces mesures est mauvaise. Des craintes qui font écho à celles partagées par de nombreux professionnels du secteur de la transition énergétique, qu’il s’agisse du manque d’accompagnement des ménages, de la baisse générale de certaines aides ou encore du manque de professionnels pour réaliser les diagnostics obligatoires comme pour mener à bien les travaux…

Le secteur de la rénovation énergétique ne semble pas prêt à accompagner une transition aussi rapide et les agents immobiliers sont bien placés pour le constater.

Les vendeurs campent sur leurs positions

Les acheteurs tentent de reprendre la main. Les vendeurs n’acceptent pas la nouvelle donne et campent sur leurs positions.

Les particuliers s’adaptent-ils à cette nouvelle donne ? Leurs exigences changent-elles ? Pas vraiment du côté des vendeurs, de l’aveu des professionnels : 8 agents sur 10 constatent qu’ils n’ont pas ajusté leur prix de vente pour suivre l’évolution du marché, et qu’ils préfèrent maintenir, contre leur avis, des prix supérieurs à leur estimation.

De leur côté, les acheteurs semblent jouer la montre : seuls 31% des professionnels ont observé une accélération des projets, malgré le durcissement des conditions de marché. Dans un contexte de forte hausse des tarifs de l’énergie et face aux nouvelles contraintes nées de la loi Climat, plus d’un tiers d’entre eux (37%) ont relevé l’exclusion des biens les plus énergivores de la sélection des aspirants à la propriété.

Quelques mois seulement après l’entrée en vigueur de nouvelles obligations de rénovation énergétique, près d’1 professionnel sur 2 note leur utilisation comme levier de négociation (47%). Un chiffre à mettre en perspective avec l’accélération progressive de la mise en vente de passoires thermiques constatée par 39% des agents immobiliers.

Autant de considérations qui entrainent un allongement des délais de transaction pour 86% des professionnels. Conséquence : 70% des professionnels témoignent de difficultés à identifier des biens à vendre, et 57% des biens à louer.

« Cette étude souligne le rôle essentiel de l’agent immobilier pour accompagner les particuliers dans la prise en compte du nouveau contexte de marché. S’il n’est pas surprenant de voir qu’un vendeur souhaite vendre le plus cher possible, et qu’un acheteur souhaite trouver un bien au meilleur prix, il y a un important travail de pédagogie à mener pour tenir compte de la situation économique ou encore de la montée en puissance de la valeur verte dans l’immobilier qui est devenue une réalité très concrète », explique Samantha Domingues, Directrice Générale Adjointe d’OpinionSystem.

«Dans un contexte général difficile, il est par ailleurs intéressant de souligner la confiance et la combativité des professionnels, qui certes sont inquiets de la situation mais restent pour l’instant majoritairement sereins quant aux perspectives de développement de leur agence et au maintien des emplois. Il est également intéressant de constater que les agents immobiliers, s’ils jugent sévèrement les modalités d’application de la Loi Climat, sont toutefois très favorables à la lutte contre les passoires thermiques ».