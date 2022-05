Ex infirmière en hopital psychiatrique, elle est désormais infirmière en immobilier !

Piquée au virus de l’immobilier, l’ex infirmière Alexandra L.Madaci a troqué sa blouse blanche pour la casquette de coach en immobilier et en développement personnel.

Infirmière. Ce métier, Alexandra L. Madaci l’a exercé avec passion pendant près de 20 ans. « J’ai fait toute ma carrière en hôpital psychiatrique, d’abord à Lyon puis dans le midi de la France, à Aix-en-Provence et à Avignon », indique-t-elle. Travailler de jour et de nuit, ne pas compter ses heures, apprendre à gérer les situations de crise, trouver des solutions adaptées quand le rapport de force n’est pas à son avantage tel était le quotidien d’Alexandra. « Ce métier m’a beaucoup appris sur moi, sur les autres et a façonné la manière dont je communique en alliant fermeté et bienveillance », assure celle qui, il y a quelques semaines, a pourtant rendu sa blouse blanche. Investisseuse en immobilier depuis cinq ans, Alexandra aurait pu s’arrêter avant mais quitter un métier qui vous a défini pendant tant d’années n’est pas forcément évident.

Une confiance à toute épreuve

Comme la majeure partie des investisseurs immobilier, Alexandra est partie de zéro. « En 2010, j’ai acheté ma résidence principale qui, suite à une séparation, a été revendue à perte cinq ans plus tard », explique Alexandra avant d’ajouter « A partir de là, j’ai décidé de mieux sécuriser mes économies, j’ai donc acheté une première formation dans laquelle les grandes lignes de l’investissement immobilier étaient abordées et je me suis lancée ». Alexandra commence par investir dans une maison qu’elle divise en deux appartements. A l’époque, elle n’a pas de réseau, pas de connaissances en travaux et doit faire face à de nombreuses difficultés. « On a fait l’objet de trois faillites d’artisans, il y a eu des malfaçons, la toiture a été montée à l’envers, etc. » Pourtant, rien ne vient émousser son enthousiasme. « Je suis restée confiante, si ces problèmes se présentaient à moi c’était pour que j’apprenne quelque chose. »

La force du réseau

De la signature de l’acte authentique en septembre 2017 à la fin des travaux en mai 2018, Alexandra va se démener et, à chaque problème, trouver une solution. « Cette expérience a, en réalité, été une chance inouïe car je me suis constitué tout un réseau d’experts en bâtiments, judiciaires et d’architectes. Des personnes qui, encore aujourd’hui, suivent mes chantiers et parfois viennent même en visite avec moi », témoigne-t-elle.

Entre temps, Alexandra a passé le virus de l’investissement immobilier à Karine, sa compagne. « Lors de ce premier chantier, il a fallu trouver des solutions et l’aide de Karine a été plus que bienvenue. De plus, comme le budget était serré nous avons fait pas mal de choses nous-même », poursuit-elle. La première opération est finalement tellement rentable qu’en 2019, Alexandra et Karine achètent deux nouveaux appartements.

Le bonheur de transmettre

« En parallèle, je me suis formée et reformée en immobilier. J’ai suivi plus d’une dizaine de formations au sein desquelles j’ai pu échanger avec d’autres participants. » De ces échanges va naitre une idée, celle de créer son propre programme de formation qui sort en 2020. Dans son programme, baptisé « Les huit piliers » Alexandra développe un concept pour le moins innovant : l’investissement immobilier comme outil de développement personnel, de réalisation de soi. « Selon moi, se développer financièrement va de pair avec le fait de se développer personnellement. En ce sens, l’immobilier est un véritable levier de transformation », insiste-t-elle.

Ce programme allie des modules de formation, des coachings de groupes mensuels et donne accès à un groupe privé où Alexandra répond à toutes les questions des participants. « Le programme « Les huit piliers » comprend notamment un module sur les travaux que j’ai créé avec des experts pour sécuriser les chantiers », précise-t-elle. Alexandra propose aussi des mastermind avec Karine qui est coach en développement personnel. « Dernièrement, nous avons aussi lancé Expérience expansion unlimited pour permettre aux personnes de s’expanser dans tous les domaines de leur vie. Cette expérience comprend le programme « Les huit piliers », un programme sur les émotions de Karine, un événement par semaine, etc. », détaille Alexandra. Le tout alors que le duo rénove actuellement six appartements ! Quand on lui demande son secret pour tout mener de front, la réponse d’Alexandra ne se fait pas attendre : « Mon leitmotiv au quotidien c’est la joie, le rire, le plaisir. L’immobilier, c’est ma passion, c’est un bonheur de partager et de transmettre. »

Pour retrouver Alexandra L.Madaci, c’est ici !