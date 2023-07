Immobilier : Comment les vitrages à contrôle solaire permettent de conserver la fraîcheur au sein d’un logement

Alors que les canicules et les records de température se multiplient, le réchauffement climatique est une réalité alarmante. Selon l’observatoire européen du changement climatique Copernicus, le mois de juin 2023 est le plus chaud jamais enregistré.

Face à ce phénomène inquiétant, Christine Riou Feron, présidente du groupe RIOU Glass, présente les avantages des vitrages à contrôle solaire, une solution innovante pour faire face aux pics de chaleur dans l’habitat et permettre de faire baisser la température sans se lancer dans des travaux de rénovation de grande envergure.

Christine Riou Feron : Le réchauffement climatique est indéniable, comme le démontrent les données de l’observatoire européen du changement climatique Copernicus. Face à ces changements, les vitrages à contrôle solaire offrent une solution efficace pour réduire la transmission de chaleur à travers les fenêtres.

En limitant les apports solaires excessifs, ils permettent de maintenir des températures intérieures confortables, offrant ainsi une protection essentielle contre les canicules de plus en plus fréquentes.

Mysweet’immo : En quoi ce type de protection se différencie-t-il des vitrages plus classiques ?

Christine Riou Feron : Les vitrages à contrôle solaire sont spécialement conçus pour filtrer les rayons du soleil à l’intérieur du bâtiment. Nos verres Rglass SUN disposent d’une couche double-action, faiblement émissive et de contrôle solaire, obtenu par dépôt d’une couche d’oxydes métalliques selon un procédé électromagnétique. Ils permettent d’améliorer les propriétés thermiques et de limiter la transmission énergétique (effet de serre derrière les vitrages).

Ils réfléchissent efficacement les rayons du soleil, limitent la quantité de chaleur qui pénètre à l’intérieur des bâtiments tout en préservant la luminosité naturelle, créant ainsi un environnement plus agréable.

Christine Riou Feron : Les températures extrêmes causées par le réchauffement climatique peuvent mettre en danger la santé et le bien-être des individus.

Les vitrages à contrôle solaire agissent comme une barrière thermique, limitant la transmission de chaleur et protégeant les occupants des températures excessives. Face à l’urgence climatique et aux canicules récurrentes, les vitrages à contrôle solaire se révèlent donc être une solution pour faire face aux pics de chaleur qui vont devenir de plus en plus fréquents à l’avenir.

Recourir à ce type de solution peut ainsi éviter l’usage excessif de climatiseurs dans l’habitat qui, comme nous le savons, rejettent de la chaleur. Avec l’augmentation des températures, nous ne pourrons bientôt plus nous en passer.