Je suis heureux de pouvoir vous partager notre modèle économique et le bilan de notre réseau de mandataires immobiliers. Créée et dirigée par des professionnels de l’immobilier, notre entreprise est née de la conviction qu’il était possible de proposer une alternative honnête et efficace dans un secteur immobilier souvent opaque.

MeilleursBiens, un modèle de Saas avec abonnement mensuel

Nous avons donc créé une plateforme d’outils sur abonnement, qui reverse INTÉGRALEMENT les commissions des conseillers immobiliers, et tout cela, sans jamais avoir levé de fonds.

Notre modèle économique est construit sur une idée simple : Offrir à nos agents les meilleurs outils pour leur permettre de se concentrer sur leur métier, la vente immobilière, tout en leur garantissant une rémunération juste et équitable.

Nous sommes convaincus que la qualité du travail de nos conseillers immobiliers doit être récompensée à sa juste valeur. C’est pourquoi nous avons choisi de leur reverser 100% des commissions qu’ils génèrent.

C’est tout simplement l’approche d’un modèle classique de SAAS (Software As A Service) avec abonnement mensuel comme vous devez connaître Hektor, Netty ou AC3, pour ne citer qu’eux.

Un modèle SAAS est un modèle où en fonction de ses besoins, l’utilisateur peut accéder à plus ou moins de services et à des fonctionnalités à la demande. Ce modèle est donc adapté aux besoins spécifiques de chaque client.

100% de commissions pour l’agent, un modèle pleine expansion

Vous imaginez ces entreprises demander 30% sur les commissions générées par leurs clients ?

Il y a plus de 10 ans, un de nos confrères ouvrait la voie et proposait de reverser 100% des commissions à ses agents mandataires. Il comptait 255 agents en 2017 et aujourd’hui, ils sont plus de 800 en France. Ce réseau n’a pas non plus levé de fonds et affiche une rentabilité constante et croissante au fil des années.

À ce jour, d’autres réseaux proposent ce modèle et c’est au total plus de 1 500 agents qui gagnent 100% de leurs commissions, soit un nombre multiplié par 6 en 6 ans !

Compte tenu de cette évolution, tout laisse à penser que ce nombre sera décuplé dans un horizon de 5 ans.

Assistance technique et commerciale et outils de innovants

Depuis 4 ans, nous avons suivi notre mission avec constance et détermination, en restant fidèles à nos valeurs de transparence et de respect des professionnels avec qui nous travaillons. Nous n’avons pas fait de pivot dans notre modèle économique comme cela est le cas de nombreuses Neo agences.

Nous sommes 8ème dans le classement des 500 Champions de la Croissance 2023 du journal Les Échos, ce qui est une belle reconnaissance de notre travail et de notre modèle économique qui, je le rappelle, est totalement autofinancé.

Cependant, nous savons que notre succès ne serait pas possible sans la confiance et la bienveillance de nos agents. C’est pourquoi nous avons à cœur de garantir la fiabilité et la viabilité de notre modèle économique en permanence.

Nous nous engageons à être transparents sur notre fonctionnement, à offrir une assistance technique et commerciale de qualité dans les plus brefs délais à nos agents, et à continuer à développer des outils innovants pour améliorer leur travail au quotidien (le dernier-né, NÉO qui intègre chatGPT pour la rédaction d’annonces et de l’IA pour les Home Staging).

Pas de coûts supplémentaires ni de frais cachés

Nous sommes également soucieux de maintenir des coûts raisonnables pour nos agents, tout en garantissant la qualité de nos services.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi un modèle d’abonnement mensuel qui leur permet d’accéder à tous les outils dont ils ont besoin sans avoir à supporter des coûts supplémentaires ou des frais cachés.

Nous sommes convaincus que cette transparence est gage de confiance et de succès pour notre réseau immobilier.

Ce modèle démontre une pérennité et surtout respecte le modèle des plateformes de services (SAAS).

En conclusion, je suis fier de notre modèle économique en SAAS, de notre bilan et de nos ambitions pour l’avenir.

Nous croyons que la qualité de notre travail et de notre relation avec nos agents est la clé de notre réussite.

Nous continuerons à nous engager pour offrir un modèle économique innovant, transparent et équitable à nos agents, tout en garantissant la fiabilité et la viabilité de notre entreprise sur le long terme.

Quelle meilleure récompense que d’entendre nos agents nous dire que nous avons changé leur vie, que nous leur avons permis de passer de plus belles vacances avec leurs enfants, que compte tenu du marché qui s’est tendu, sans cette rémunération à 100% ils n’auraient pas tenu le coup…

Alors MERCI à tous pour votre confiance et en avant pour écrire la suite de l’histoire…

