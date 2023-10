Job-datings, visites de chantiers, découvertes des métiers et des formations … Venez découvrir la filière du BTP et ses offres d’emploi du 9 au 13 octobre pendant la 3e Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics.

Pôle emploi, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) organisent, du 9 au 13 octobre, la 3e Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises.

« La filière du BTP est l’une des premières sources d’emplois en France, précise Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi. Un secteur dynamique, riche de multiples métiers, accessible à tous qui fait face néanmoins à des besoins de recrutement importants. Pôle emploi a toujours été aux côtés des professionnels du secteur et mobilise l’ensemble de son réseau pour mieux faire connaître les métiers et les compétences auprès des demandeurs d’emploi et accompagner les recrutements sur tout le territoire. Cette semaine nationale organisée avec nos partenaires en est la traduction. »

Le secteur du BTP représente 420 000 entreprises en 2022

Représentant plus d’1,2 million de salariés présents dans un peu plus de 420 000 entreprises en 2022, le secteur du BTP est l’un des premiers employeurs de France. Le secteur propose de réelles opportunités d’emploi et représente 261 000 projets de recrutement en 2023. Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers sont très variés et la transition écologique ouvre de nouveaux besoins en compétences.

Pour Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB :« Cette semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics est absolument nécessaire. L’artisanat du bâtiment se caractérise par d’innombrables atouts qui rendent nos métiers attractifs, seulement ces singularités sont très peu connues. Nous devons tout entreprendre pour faire savoir ce que nos entreprises ont à offrir si nous voulons être à la hauteur des engagements qui ont été pris par la France en matière de transition environnementale et énergétique. »

1 000 événements qui seront organisés sur l’ensemble du territoire

À distance ou en présentiel, en agence ou sur le terrain, ce sont plus de 1 000 événements qui seront organisés sur l’ensemble du territoire à l’occasion de cette 3e Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics.

Job-datings, visites de chantiers, découvertes des métiers et des formations seront autant d’opportunités pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.

« Travailler dans le bâtiment c’est construire, bâtir pour le futur et améliorer le cadre de vie des autres. Vos réalisations se voient et vont rester dans le temps, estime Olivier Salleron, président de la FFB. C’est aussi travailler en équipe sur des projets de toutes ampleurs alliant défis techniques et environnementaux. Le bâtiment reste un secteur d’avenir, nos métiers sont éternels ! Faisons-le savoir largement lors de cette semaine des métiers du bâtiment et des travaux publics. »

Et Alain Grizaud, président de la FNTP, d’ajouter: « Les travaux publics sont au cœur de la transition écologique en construisant les infrastructures de demain : mobilités, eau, énergies… Nos entreprises ont de grands besoins de recrutement partout en France pour répondre à ces nouveaux défis. Formons de nouvelles générations de salariés fiers d’appartenir à une profession qui contribue à l’intérêt général, à l’aménagement de notre pays. Cette semaine nationale dédiée à nos métiers est l’occasion de faire connaître l’étendue de nos champs d’intervention ; du nucléaire au génie écologique, en passant par les travaux pour la route de demain, pour une ville durable, pour l’adaptation au changement climatique des infrastructures, pour le ferroviaire ….»