Immobilier : Les Français notent leur administrateurs de biens 6,4 sur 10

Agents immobiliers, syndics de copropriétés, courtiers en prêt immobilier… Depuis 2016 Opinion System mesure la satisfaction client des professionnels du secteur. Pour la première fois, toujours avec le soutien de l’IFOP, le numéro 1 français des avis contrôlés sur le marché immobilier dévoile les résultats d’une étude inédite sur le niveau de satisfaction des particuliers vis-à-vis des administrateurs de biens.

Un métier polyvalent, une relation de long terme

Selon le baromètre Opinion System – IFOP, les Français accordent aujourd’hui la note de 6,4/10 à leur administrateur de biens.

Une note globalement positive, non loin des autres professionnels du secteur étudiés, les syndics ayant obtenus la note de 6,5/10, les courtiers 7,2/10 et les agents immobiliers 7,3/10*.

Dans le détail, ce sont cinq critères de satisfaction qui ont été évalués, la meilleure appréciation portant sur la compétence et l’efficacité de leur interlocuteur (6,8/10).

S’en suivent la prise en charge générale (6,6/10), la clarté et la prise des rapports de gérance (6,5/10), la rapidité de mise en place d’un locataire (6,2/10), et enfin – et cela vaut pour tous les secteurs – le rapport honoraires/service rendu (6,1/10).

In fine, 7 Français sur 10 se disent prêts à recommander un administrateur de biens

4 Français sur 10 ont consulté les avis clients des administrateurs de biens avant de leur confier leur patrimoine

Confier la gestion de son bien – parfois l’investissement d’une vie – sur le long terme à un tiers peut s’avérer anxiogène. Aussi, quels sont les points d’attention observés pour le choix d’un professionnel ?

Pour un sujet aussi sensible, sa notoriété et sa réputation via des avis clients ainsi que son niveau de recommandation par des proches constituent le premier critère dans les processus de décision (36%), devant son ancrage local et sa connaissance du territoire (26%).

Sa disponibilité/réactivité dans les échanges arrivent en troisième position (14%), avec en dernière position le prix de ses prestations (8%),

40% des particuliers indiquent avoir consulté les avis clients de l’administrateur de biens au préalable, 94% d’entre eux affirmant que cette consultation a été déterminante dans leur choix.

« Par définition les administrateurs de biens accompagnent les particuliers sur le long terme et leur métier requiert de nombreuses compétences, souligne Samantha Domingues, Directrice Générale Adjointe d’Opinion System. Si la profession est relativement moins connue du grand public que celle des agents immobiliers ou des syndics de copropriétés, elle profite d’une véritable expertise qui mérite d’être valorisée, gérant souvent la part la plus importante du patrimoine d’un foyer voire l’investissement de toute une vie. »

« Si cette première étude Opinion System dévoile des résultats de satisfaction honorables, elle montre surtout que les particuliers ont besoin d’être rassurés. », ajoute Samantha Domingues, Directrice Générale Adjointe d’Opinion System.

Et de poursuivre : « Il existe pour un certain nombre d’administrateurs de biens une marge de progression importante dans l’adoption des usages numériques, qu’il s’agisse de donner une meilleure visibilité de l’ensemble de leurs services ou de démontrer la qualité de leurs prestations à travers le recours aux avis clients. Le retour d’expérience de clients satisfaits reste en effet la meilleure illustration de la qualité du travail effectué et in fine, un critère important dans le choix des particuliers. Le mouvement est en cours dans ce secteur, comme ce fut le cas pour les agents immobiliers il y a quelques années ».

Méthodologie L’enquête IFOP pour Opinion System a été réalisée auprès d’un échantillon de 300 personnes, représentatif de la population française, et ayant eu recours aux services d’un administrateur/gestionnaire de biens. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 17 février 2023.

*selon des études réalisées en 2022 par Opinion System.

Source : Opinion-System