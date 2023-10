Viagimmo poursuit son expansion en ouvrant une nouvelle agence à Annecy. Celle-ci est dirigée par Lucie Marcos, déjà directrice de l’agence Viagimmo de Thonon-les-Bains. Retour sur son parcours.

Ancienne pompier volontaire, Lucie Marcos, 36 ans, est titulaire d’une formation en ingénierie en qualité, sécurité environnementale, ainsi que d’un diplôme de master en droit, économie et gestion. Avant de se lancer dans le secteur de l’immobilier, elle a consacré plus de dix ans de sa carrière à travailler dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Elle a occupé des postes clés liés au respect des normes d’hygiène et de sécurité, tout en étant responsable des certifications ISO 9001 au sein d’une entreprise de conditionnement.

Les manifestations contre la réforme des retraites de décembre 2019 ont déclenché chez elle une volonté d’agir face aux défis financiers rencontrés par les seniors. Cette prise de conscience l’a amenée à réfléchir à la question du bien-vieillir, qui l’a conduite à considérer les solutions que présente le viager.

Après Thonon-les-Bains, une deuxième agence immobilière à Annecy

Convaincue de la pertinence de ce dispositif, Lucie Marcos a décidé de changer de cap professionnel. Guidée par une forte envie d’entreprendre et ayant trouvé un véritable motif pour sa reconversion, elle a rejoint le réseau Viagimmo en 2021 en ouvrant sa propre agence à Thonon-les-Bains. Elle ouvre aujourd’hui une antenne à Annecy, située à 75 km au sud-ouest de Thonon-les-Bains.

Zoom sur Viagimmo Le Réseau Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en viager immobilier, vente à terme et démembrement sous son contrat de Franchise. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même juriste, agent immobilier et viagériste aux Sables-d’Olonne, a transposé son modèle économique local à l’échelle nationale. Le Réseau est déjà présent, entre autres, à Nantes, Paris, Orléans, Saint-Malo, Vannes, Tours, Thonon-les-Bains, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Toulouse, Rennes, Lyon, Cannes, Marseille… ainsi que dans les DROM-COM.

« Depuis que j’ai ouvert ma première agence Viagimmo, les conditions d’accès à la propriété se sont malheureusement durcies et l’inflation impacte le pouvoir d’achat de nombreux ménages », observe Lucie Marcos.

Et de poursuivre : « Dans le contexte socio-économique actuel, le viager apporte de vraies réponses. Ces solutions, mises en perspectives par la conjoncture actuelle, expliquent la demande de plus en plus forte de la part des vendeurs, comme des acquéreurs de recourir au viager. Ce constat m’a poussée à étendre mon périmètre d’intervention et couvrir plus largement le département de la Haute-Savoie en ouvrant une seconde agence. »