Immobilier Var : Mère et fille ouvrent ensemble une agence ERA à Saint-Cyr-sur-Mer

Valérie Goffi, 49 ans, entrepreneuse dans l’âme, vient de rejoindre le secteur de l’immobilier en ouvrant avec sa fille, Aurélie Colliard, âgée de 18 ans, une agence à Saint-Cyr-sur-Mer, commune du Var qu’elles connaissent bien pour résider à proximité.

Diplômée d’un DUT GEA Option finance et comptabilité, Valérie a débuté son parcours professionnel dans le secteur des assurances en étant agent général. Souhaitant donner un tournant à sa carrière, et aimant relever les défis, elle s’oriente vers l’immobilier, domaine qu’affectionne tout particulièrement sa fille. Avant de se lancer dans cette aventure, Valérie reprend le chemin de l’école pour obtenir un Bachelor Responsable d’Affaires Immobilières.

Sa fille est, quant à elle, actuellement en BTS immobilier en alternance. Ce binôme familial est aujourd’hui aussi fusionnel sur le plan professionnel. Elles ouvrent officiellement leur agence le jeudi 9 novembre à 18h30 en présence de François Gagnon, président de ERA Europe et ERA France.

Le cadre de la franchise pour se lancer en toute confiance

« Animée par une fibre entrepreneuriale, je désirais donner un nouvel élan à ma carrière. Très proche de ma fille, et souhaitant partager cette aventure professionnelle avec elle, je me suis laissé séduire par le monde de l’immobilier. Consciente que cette reconversion nécessitait des compétences techniques et juridiques spécifiques, j’ai alors repris mes études. Je souhaitais également rejoindre une franchise pour bénéficier d’outils et de méthodes de travail éprouvés. Sensible à l’approche familiale qui règne chez ERA Immobilier, intégrer le réseau en tant que binôme mère-fille est apparu comme une évidence », souligne Valérie Goffi.

Zoom sur le marché immobilier de Saint-Cyr-sur-Mer

Bordée par la mer Méditerranée, est une commune de plus de 12 000 habitants située à 10 km à l’ouest de Bandol. Cette commune viticole et touristique, réputée pour ses plages et calanques, abrite de nombreuses résidences secondaires.

Le prix moyen au m² a connu une hausse ces dernières années et avoisine désormais les 6 200 €. Pour les biens situés en front de mer, les prix atteignent les 12 000 €/m².