Déjà à la tête de deux agences ERA Immobilier, dans le 19e et 20e arrondissement de Paris, Arnaud Vannes-Kanouté poursuit son chemin en ouvrant une 3e antenne au cœur du Bassin d’Arcachon et plus précisément à Andernos les Bains, commune qu’il connaît bien pour y résider à proximité. Retour sur le parcours de ce passionné.

Arnaud Vannes-Kanouté, 33 ans, est diplômé d’un BTS Vente et Production Touristiques et démarre sa carrière au sein d’un tour opérateur. Bien qu’attaché à la notion de service, le manque de contact humain se fait rapidement ressentir dans cette première expérience professionnelle. Il décide alors de donner un tournant à sa carrière en conjuguant l’approche client avec le relationnel et s’oriente logiquement vers le secteur immobilier.

Dès 2010 il rejoint le réseau ERA Immobilier et obtient, 3 ans plus tard, une licence Gestionnaire d’affaires immobilières au sein de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières. Animé par une fibre entrepreneuriale, dès 2015, et alors âgé de 25 ans seulement, il ouvre sa première agence immobilière dans le 20ème arrondissement de Paris, suivie d’une deuxième ouverture, deux ans plus tard, dans le 19ème.

Le soutien de la franchise pour se lancer sereinement

« Dans ma vie personnelle comme professionnelle, je fonctionne à l’instinct et reste persuadé que la passion doit guider mes choix. Depuis que j’ai rejoint le secteur de l’immobilier, il y a plus de 13 ans maintenant, je me sens épanoui dans mon métier », se félicite Arnaud Vannes-Kanouté.

« Grâce à la franchise et plus particulièrement grâce aux équipes et outils apportés par le réseau ERA Immobilier, j’ai pu acquérir des bases solides qui m’ont permis d’avancer sereinement et d’assouvir ma soif d’entreprendre. Aimant relever les challenges, me voilà désormais à la tête d’une 3e agence à Andernos-les-Bains. Je navigue donc entre Paris et le Bassin d’Arcachon, avec la même ligne de conduite : apporter une réponse au plus près des besoins de mes clients et de mes équipes ! », explique t-il.

8 000 €/m² pour un bien en front de mer à Andernos-les-Bains

Bordée par l’océan Atlantique, Andernos-les-Bains est une commune de plus de 12 000 habitants située au nord-est d’Arcachon. Abritant historiquement des résidences secondaires, la ville attire désormais une part croissante de ménages à la recherche d’une résidence principale offrant une qualité de vie entre ville et mer.

Face à cet engouement, renforcé dernièrement par l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, le prix moyen au m² a connu une hausse et avoisine les 5 500 €. Pour les biens situés en front de mer, les prix atteignent les 8 000 €/m².

Bon à savoir : De nouveaux recrutements sont prévus au sein de ERA AGENCE JOSEPHINE. En complément de ses prestations d’achat-vente, location, et gestion de patrimoine, l’agence propose toute une panoplie de services concrets et originaux, qui font le succès de la marque : multi-expertise (estimation d’un bien par 4 méthodes différentes), plans d’actions marketing, etc.