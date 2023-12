Crédit immobilier : L’atterrissage des taux se confirme en décembre

La baisse des taux se profile. Les barèmes présentent encore quelques hausses pour boucler l’année 2023 mais tous les barème ne sont pas arrivés et certains pourraient être à la baisse. L’analyse de Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.

Comme envisagé, les barèmes reçus en ce début de mois confirment l’atterrissage : 1/3 des barèmes augmentent (de 10 à 20 points de base), 1/3 sont stables et 1/3 baissent (de 10 à 20 points de base). Ainsi le taux moyen sur 20 ans progresse encore de 10 points de base.

En attente des derniers barèmes pourraient être à la baisse

Un certain nombre d’établissements n’ont pas encore adressé de barèmes pour le mois de décembre, très attentifs aux conditions offertes par leurs confrères avant de bouger. Les nouveaux barèmes pourraient être à la baisse. Il est, par ailleurs, important de rappeler que les barèmes sont identiques pour l’ensemble des courtiers, seules les conditions négociées au cas par cas peuvent différées.

Les tensions sur le marché permettent de faire jouer la concurrence pour obtenir un crédit

« La réouverture de la concurrence qui a démarré en septembre, boostée par la baisse des taux de l’OAT 10 ans (le coût de l’argent pour les banques), porte ses fruits. Certains partenaires se repositionnent afin d’attirer les futurs emprunteurs. Il faut dire que les premiers éléments concernant la production du 1er trimestre 2024 ne sont pas très bons. Le marché est insuffisamment dynamique pour permettre aux banques de réaliser leurs objectifs, bien qu’ils aient été définis en intégrant un marché encore moins dynamique qu’en 2023. Les taux traduisent encore une fois la volonté de prêter des établissements, qui n’auront malheureusement pas plus de liberté pour agir depuis la dernière séance du HCSF. Ces tensions sont favorables aux futurs acquéreurs qui peuvent faire jouer la concurrence pour obtenir un crédit, et aux conditions les plus favorables possibles. En ayant cependant toujours en tête que les banques n’octroieront pas de crédit à un projet jugé à risque et/ou mal préparé ! » explique Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.

Source : Empruntis