Philippe Briand, président du Groupe Arche, est l’invité d’Ariane Artinian, dans Mon Podcast Immo, en live de Immo, le Congrès immobilier de la FNAIM. ll évoque le marché immobilier et la crise que traversent les professionnels.

Une vraie crise du logement

Pour le dirigeant de la galaxie Arche qui compte Century 21, Nestenn, Laforêt immobilier, Guy Hoquet, Citya et 24 000 collaborateurs, cette crise est différente.

« Avant, nous avons traversé des crises de l’immobilier. Aujourd’hui, nous traversons une crise du logement. Avoir un toit sur la tête est fondamental. Vous ne pouvez rien faire dans la vie si vous n’avez pas un logement décent. Si vous ne pouvez pas prendre une douche, vous ne pouvez pas postuler à un emploi. Si vos enfants n’ont pas la chance d’être bien abrités, ils ne pourront pas bien étudier. Notre métier a une dimension humaine et sociale. Et elle a échappé à une partie des dirigeants de ce pays.«

Philippe Briand, épingle au passage président de la République : « Quand Emmanuel Macron parle d’immobilier, il parle de rente. Moi, quand je parle de mon métier je parle de logement. De la capacité pour une puissance pour la France de loger ses habit

16% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement

Pour Philippe Briand, la crise actuelle est très préoccupante. « Nous n’avons plus de logement à proposer ! 16 % des étudiants cette année ont renoncé aux études qu’ils avaient choisies parce qu’ils n’ont pas trouvé de logement. Le problème, ce n’est pas la crise immobilière. D’accord, on fait un peu moins de chiffres, de transactions, mais les professionnels s’adaptent. Les plus solides d’entre nous résistent. Le vrai problème, c’est celui du logement pour ceux qui en ont besoin. S’il n’y a plus d’offre, c’est une situation très difficile et sans précédent. »

Qui a le pouvoir de fluidifier la situation ? « Bercy et le Président de la République, répond Philippe Briand. Ouvrir le crédit à des taux accessibles sur des durées plus longues serait déjà une bonne chose. Mais il faut aussi réformer toute la chaîne du logement.«

Les professionnels de l’immobilier doivent t-ils s’inquiéter ? « Non. On aura toujours besoin d’eux ! Qui peut aider les clients à faire de la rénovation énergétique ? La digitalisation, c’est bien mais l’humain est irremplaçable. » , conclut Philippe Briand.