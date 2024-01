François Gagnon, Président d’ERA immobilier, est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast immo, en live d’Immo, le congrès immobilier FNAIM, pour évoquer la crise immobilière et notamment l’impact qu’elle a sur le marché et sur le business des professionnels.

Le marché revient à la normale

Le réseau ERA Immobilier achène le Job Tour. Contradiction ou inspiration ? Alors que le secteur souffre et que beaucoup d’agences immobilières risquent de disparaître dans les prochains mois, ERA France recrute. « 2021 a été une année exceptionnelle en termes de transactions. Depuis les volumes ont baissé. En réalité, la baisse n’est pas catastrophique. On revient à un marché d’avant le Covid. Les 900 000 transactions de cette année sont la Vraie réalité du marché. Je ne comprends pas comment on peut parler de fin du monde. On se retrouve simplement dans un marché qui s’assainit et revient à la normale. Autrefois, avec 900 000 transactions, on parlait de marché dynamique et, aujourd’hui, on parle de crise ! C’est la crise parce que le volume a baissé du point le plus haut en 2021 mais celui-ci n’était pas normal. »

Travailler pour mériter ses honoraires

En revanche, effectivement, le marché est moins facile à travailler en 2023 qu’en 2021 pour les agents immobiliers qui ont du pain sur la planche pour faire comprendre aux vendeurs qu’ils doivent ajuster leurs prix. « Les agents immobiliers doivent travailler pour mériter leurs honoraires. Ce n’est quand même pas exceptionnel ! Si on veut gagner ses honoraires, il faut travailler. Le marché post Covid était trop facile. Certains agents l’ont oublié. D’où le Job Tour. Nous recrutons car nous avons de la demande dans nos agences : les particuliers ont besoin de professionnels formés, intelligents, pédagogiques. »

Apporter du service pour justifier ses honoraires

les ajustements de prix doivent avoir lieu parce que les taux d’intérêt ont augmenté et ils ne se feront pas sans le doigté des agents immobiliers. « Le Gouvernement complexifie tellement les choses que les vendeurs ne peuvent pas vendre seuls. Les agents immobiliers ont toute leur place et si le service est au rendez-vous, les clients sont prêts à payer le prix. »