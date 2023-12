Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast immo, Ariane Artinian reçoit en live d’Immo, le congrès immobilier FNAIM, Delphine Herman, la porte parole du réseau Guy Hoquet, pour évoquer la crise immobilière et notamment l’impact qu’elle a sur le business des professionnels.

« Les agents immobiliers traversent, comme les Français, une période compliquée. Cette année, le nombre de transactions est en net recul par rapport à l’année dernière (-25%). Ce qui a posé problème c’est que le marché s’est contracté rapidement à cause de la remontée brutale des taux et de l’inflation qui a entraîné une baisse de pouvoir d’achat pour les Français.«

Les professionnels n’ont pas fini de souffrir. Il va falloir tenir et résister encore pendant les prochains mois. Pour Delphine Herman, cette période est l’occasion d’investir sur les hommes et sur la communication. C’est également un moment propice pour se former et former ses équipes. « Chez Guy Hoquet, la formation est illimitée en présentiel et en distanciel. »

Travailler plus pour gagner autant

C’est le moment de recruter, de grossir ses effectifs pour mieux couvrir le terrain, mais aussi d’investir dans d’autres activités comme la gestion locative pour ceux qui ne font que de la transaction, tout en surveillant sa trésorerie.

Autre point, il faut travailler beaucoup plus pour obtenir des résultats. « Ce n’est pas travailler plus pour gagner plus mais plutôt travailler plus pour gagner autant. Dans notre réseau, des agents ont adopté cette stratégie et cela porte ses fruits. »

A lire et à écouter aussi « Cherche mon nid apporte des acquéreurs qualifiés aux professionnels »

L’agence immobilière, un lieu d’échanges et d’inter connexions

Quels conseils formuler aux agents immobiliers pour une relation optimale avec leurs clients ? « Selon une étude du réseau, la 1ère attente des Français sur l’entremise immobilière, c’est de l’accompagnement, de l’humain dans la transaction. Le particulier ouvre les portes de chez lui et de son intimité, il s’attend à de l’authenticité dans la relation, reprend Delphine Herman. Le particulier veut également avoir affaire à une agence physique. Cela le rassure. «

Dernier point ? Des services ! « Pour apporter plus de services, certains agents du réseau font des choses un peu originales, comme promener les chiens d’un prospect parce que cela lui rend service. La notion de business doit être dépassée pour entrer dans une notion qui est plus de l’ordre de : comment j’accompagne les Français dans leur quotidien et pas uniquement dans leur projet immobilier.

A lire et à écouter aussi « Nous vivons une crise du logement sans précédent », Philippe Briand (Arche)