Ki Resort est un projet résidentiel d’exception, réalisé sous le Property Development Scheme (PDS). Celui-ci permet le développement d’unités résidentielles de luxe sur un terrain en pleine propriété d’une superficie d’au moins un arpent (3 418 m2). Ces projets comprennent des aménagements et des équipements de loisirs haut de gamme.

D’un montant de $ 45 millions, le Ki Resort abrite 120 unités réparties entre des penthouses et des appartements de 2 et 3 chambres. Les atouts de Ki Resort sont multiples.

Piscine majestueuse

Au cœur de la résidence, une piscine majestueuse différencie Ki Resort des autres projets luxueux de 2Futures. Cette particularité invite à la détente et séduira sans aucun doute les résidents désireux de plonger à tout moment de la journée. De plus, les piscines des penthouses sont optionnelles offrant à ceux qui le désirent de profiter d’une vue imprenable sur les montagnes.

Toit-terrasse chic et branché

Les toits-terrasses offrent un grand bol d’air frais aux résidents, leur permettant de profiter de la vie en extérieur tout au long de l’année. Chic et branché, le toit-terrasse constitue l’endroit idéal pour partager un moment convivial entre amis ou en famille tout en savourant un verre et en contemplant un magnifique coucher de soleil.

Pièces spacieuses et cocooning

Les appartements, spacieux et chaleureux, disposent de 2 ou 3 chambres, dont une suite parentale, une deuxième chambre avec salle de bain attenante et une troisième chambre. Leur superficie varie entre 90 m2 et 118 m2 pour les appartements de 2 chambres, et 155 m2 pour les penthouses. Chaque pièce est pourvue de grands espaces de rangement. Les salles de bain sont équipées d’une douche, d’un meuble sous vasque, d’un miroir et de carrelage mural.

Accès premium au 2Beach Club by 2Futures

Une adhésion premium au 2Beach Club by 2Futures est offerte aux résidents de Ki Resort, permettant un accès exclusif à ce club de plage aux multiples ambiances, situé à quelques mètres de la résidence. Le club offre une expérience alliant détente, divertissement et beauté naturelle, avec une cuisine exquise qui éveillera les papilles des membres lors d’un voyage gustatif.

De plus, le 2Beach Club constitue la destination ultime pour admirer un magnifique coucher de soleil depuis son toit-terrasse, offrant un spectacle haut en couleur.

A lire aussi Immobilier Île Maurice : De plus en plus d’investisseurs séduit par la fiscalité

Rentabilité locative attrayants

En termes de rentabilité locative, les résidents de Ki Resort ont la possibilité de mettre leur propriété dans un pool locatif géré par 2Futures Holidays, en partenariat avec Luxury Ocean Vacation Ltd (LOV), la principale société locale de gestion de résidences de luxe.

2Futures promet une propriété parfaitement entretenue pour une location. La rentabilité locative est estimée entre 4,3% et 5,1% par le promoteur. Les prix ? Ils oscillent entre 316 000 dollars pour un appartement de 99 mètres carrés avec 2 chambres (avec un retour annuel sur investissement estimé à 5,1%) à 526 000 dollars pour un penthouse de 190 mètres carrés (avec un retour annuel sur investissement estimé à 4, 3%).

Investissement et avantages fiscaux

2Futures offre de nombreuses garanties de construction aux investisseurs locaux et étrangers de l’Île Maurice. Le promoteur garantit pour chaque programme la réalisation de la construction et accompagne les acheteurs dans les différentes procédures administratives et fiscales liées à l’achat.

À l’achat d’un bien dans le cadre d’un programme immobilier à l’Île Maurice, les investisseurs étrangers sont éligibles à un permis de résidence à partir d’un investissement minimum de 375 000 $.

De plus, en investissant dans une propriété à l’Île Maurice, le propriétaire bénéficie d’une fiscalité attrayante notamment de 15% d’impôt sur le revenu, de 15% d’impôt sur les revenus locatif, pas d’impôt sur les dividendes et les plus-values et pas de taxe d’habitation ni de taxe foncière.

Source : 2Futures