Le 1er février, la Fondation l’Adresse donnera le coup d’envoi de son opération « 1 dessin = 1 euro » pour la 5ème année consécutive.

Le principe : proposer aux enfants faire des dessins puis de les déposer dans une agence l’Adresse qui reversera alors 1 € à la Fondation pour l’UNAPECLE. En cette année olympique, le thème est tout trouvé : « dessine ton sport préféré » !

L’année dernière près de 33 000 € de dons avaient ainsi permis la prise en charge financière de nombreuses familles accompagnant leur enfant en soin de pédiatrie oncologique parfois loin de chez eux.

Un temps fort consacré aux enfants… et au sport, pour bien débuter l’année

Cette opération en faveur de l’UNAPECLE qui rassemble 43 associations locales, permet d’accompagner financièrement des enfants atteints d’un cancer et leurs parents, souvent confrontés à la difficulté de se loger loin de chez eux pendant la période d’hospitalisation de leur enfant.

Pour chaque dessin de sport déposé dans une agence l’Adresse, celle-ci reversera alors 1 € à la Fondation pour l’UNAPECLE. Tous les dessins collectés seront ensuite donnés aux enfants hospitalisés pour égayer leur quotidien.

« Cette opération est une façon, dès le début de l’année, de mettre de la gaité et de l’optimisme sur un thème qui est d’actualité en cette année olympique et qui parle aux enfants tout en relayant de bonnes valeurs ! La Fondation l’Adresse est fière de cette mobilisation cette année encore pour une cause importante qui est aussi une façon de prendre part également à la journée internationale des cancers de l’enfant qui a lieu le 15 février », explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse.

Plus de 100 000 € récoltés ces 4 dernières années pour aider financièrement les familles d’enfants malades

Cette opération, lancée en 2020 par la Fondation l’Adresse, a permis de récolter au total 100 000 € de dons en 4 ans, dont près de 33 000 € en 2023 sur le thème « dessine ton animal préféré », donnant ainsi la possibilité à des parents d’accompagner leur enfant hospitalisé tout au long de son parcours de soins.

Cette année, la Fondation espère dépasser ce chiffre pour accompagner encore davantage de familles. «Les fonds reversés chaque année à l’UNAPECLE permettent de participer aux loyers de logements situés près des hôpitaux et ainsi d’aider financièrement plus de 50 familles par an, explique Béatrice Favat-Poinsot. En cette période de crise immobilière, les problématiques de tensions locatives et d’inflation du coût des logements compliquent pour les familles l’accompagnement de leur enfant hospitalisé. Or, être auprès de son enfant malade est un besoin essentiel pour toute famille touchée par la maladie. Nous sommes très heureux de poursuivre en 2024 les opérations menées par la Fondation l’Adresse et de véhiculer au sein de notre réseau les valeurs d’humanisme et de générosité qui nous animent.»

Source : Fondation l’Adresse