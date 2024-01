Immobilier : Avec Londres, New York ou Miami, Dubaï est LA destination très privilégiée de la clientèle fortunée

Avec une croissance constante, Dubaï continue son irrésistible ascension. Le secteur immobilier représente un tiers de son économie. La ville prévoit de doubler son PIB d’ici 10 ans. Les Français sont la deuxième communauté occidentale après les britanniques. En effet, de nombreux européens investissent à Dubaï, parmi lesquels les Anglais et les Français.

Durant le premier trimestre 2023, 88 transactions dépassent les 10 millions dollars pour un montant total de 1,48 milliard d’euros. Le Henley Private Wealth Migration Report 2023 estime que 4 500 millionnaires ont déménagé aux Émirats arabes Unis durant l’année dernière.

Dubaï est désormais positionné au premier rang des marchés du luxe les plus actifs au monde en rivalisant avec Londres, New York ou Miami et avec des prix qui restent compétitifs. Durant l’année qui vient de s’écouler, le nombre de ventes de maisons d’une valeur de 10 millions de dollars ou plus a dépassé le nombre de 300 selon le Dubai Land Department.

Un environnement stable qui fait exploser les prix

Les HNWI (High Net Worth Individuals) seraient près de 80 000 à Dubaï. Dans la cité état du Moyen-Orient en pleine croissance, la stabilité politique et financière, les avantages fiscaux, la qualité des infrastructures et des services attirent les investisseurs et la clientèle fortunée de tout pays.

« Le ralentissement économique en Europe et les tensions internationales confortent la valeur refuge de Dubaï, déclare Khadija El Otmani, conseillère en investissement immobilier auprès de la clientèle francophone au sein de Driven Properties. Les villas qui étaient proposées à la vente à 50 millions de dirhams en valent désormais 250. Ceux qui ont suivi mes conseils se frottent les mains.»

De belles plus value à la clef

Depuis dix ans, la jeune femme accompagne la clientèle fortunée dans leurs projets immobiliers à Dubaï. Appartements à Downtown ou dans le quartier de City Walk, villas sur la Palm ou sur le spot de milliardaires Jumeirah Bay Island, nouvelles résidences signées par des griffes de la mode ou en partenariat avec des marques de l’hôtellerie de luxe, ici, l’offre est abondante et les sollicitations nombreuses.

Sur le marché de prestige, les produits qui cochent tous les cases d’une clientèle exigeante, restent néanmoins rares. « Je n’hésite pas à dissuader mes clients d’acheter quand j’ai le moindre doute, » explique-t-elle. Ceux qui ont choisi de lui faire confiance la suivent depuis plusieurs années et n’hésitent pas désormais de délaisser la bourse ou d’autres placements pour réaliser d’importantes plus-values dans l’immobilier à Dubaï. La résidence Bulgari, située sur la presqu’île de Jumeirah Bay en fait partie. Les prix depuis le lancement de ce programme ont été quasiment multipliés par quatre. L’agence immobilière Driven Properties y a réalisé une nouvelle vente record avec un penthouse de 4 chambres pour plus de 30 millions d’euros. Dans le quartier de City Walk où les appartements sont plus accessibles, les plus values peuvent être aussi importantes après quelques mois d’acquisition.

Les prix ne cessent de progressé

Le prix des transactions sur le marché haut de gamme ne cesse d’augmenter. De nouvelles marques de l’hôtellerie de luxe comme Aman Resorts ou Baccarat Hôtel ont annoncé leur arrivée. Les villas de la Palm Jumeirah et les appartements de Downtown enregistrent des tarifs en hausse de 20 % en un an. Le marché du VEFA (programmes neufs) est très dynamique à Dubaï. Les tarifs sur ce segment ont augmenté de près de 15 %.

Dans le créneau de l’immobilier de prestige, Dubaï présente plutôt une offre encore inférieure à la demande. Aussi, lorsque Lamar Development, la filiale de Driven Properties a lancé la commercialisation de Sea Mirror, les 18 villas pied dans l’eau conçus par la crème internationale des architectes et designers tels que Marcio Kogan et Patricia Urquiola, les unités à 20 millions de dollars ont été vendu en un mois à peine.