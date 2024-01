Immobilier Megève : Le légendaire Chalet de l’Inconnu est à vendre

À l’aube de l’essor des sports d’hiver en France, deux esprits visionnaires se sont unis pour concevoir un chef-d’œuvre architectural : le Chalet de l’Inconnu.

L’un était Jean Walter, architecte parisien reconnu pour son génie audacieux et avant-gardiste, et l’autre, Henry Jacques Le Même, inventeur du chalet du skieur et pionnier de la villégiature à la Montagne, qui avait déjà gravé son nom dans le cœur de Megève.

Un chalet à quatre mains

Dès 1939, Walter et Le Même, inspirés par cette vision, ont commencé à dessiner un véritable Palais au Mont d’Arbois, dominant le village de Megève. Ils ont fusionné le chic parisien avec le charme rustique de la montagne pour créer une demeure qui allie élégance, fonctionnalité et confort. Chaque détail, chaque poutre, chaque pierre… a été choisi avec soin, reflétant le désir des commanditaires de posséder un chalet unique en son genre.

Empruntant à l’esthétique du baroque alpin, avec ses voutes en ogives, ses boiseries, ses faïences peintes offertes par le Roi du Maroc… le Chalet de l’Inconnu dévoile, entre autres, une entrée extérieure spectaculaire ornée de fresques monumentales peintes par le célèbre artiste Albert Decaris.

Le chalet de l’inconnu : un musée à lui tout seul

Juliette Lacaze (1898-1977), surnommée Domenica, remariée à Jean Walter, aménage alors le Chalet de l’Inconnu pour accueillir une partie de sa collection de mobilier et d’art, laquelle était constituée au total de près de 150 chefs d’œuvres, reconnus comme les plus représentatifs de l’art au XXème siècle et exposés à Paris au Musée de l’Orangerie dès 1966.

La renaissance du chalet de l’inconnu

Avec le Chalet de l’Inconnu, Thibaud Elzière et Robin Michel, les deux frères-fondateurs d’Iconic House, qui a fait de la rénovation de biens d’exception l’une de ses marques de fabrique, ne pouvaient passer à côté de cette opportunité ou laisser quiconque sacrifier le Chalet et son histoire. Associés à Antoine Pioger, fondateur de Maison Henry Jacques Le Même spécialisée dans l’édition de mobiliers inspirés de l’héritage de l’architecte éponyme, ils acquièrent cette demeure courant 2022.

« Dès la signature, nous avons entamé un véritable travail de bénédictins pour nous plonger dans l’histoire du Chalet. Notre volonté est de repenser le lieu avec un respect entier et ultra-rigoureux, en constituant la meilleure équipe pour lui redonner toute sa superbe”, précise précise Robin Michel.

Restituer son faste au chalet de l’Inconnu

Fort de son expérience et de sa volonté de concevoir des lieux uniques, pensés dans le moindre détail, Iconic House a choisi de collaborer sur le projet avec Claves. L’agence d’architecture d’intérieur parisienne fondée par Laure Gravier et Soizic Fougeront conjugue exigence et joie de vivre pour créer des lieux sensibles.

Un projet de décoration qui met en valeur les éléments d’origine

Un soin particulier est porté à la conservation et à la mise en valeur de tous éléments d’origine. Dans le même temps, de nouveaux éléments viennent résonner en écho à la splendeur du chalet originel. Le décor fait la part belle aux couleurs douces et gaies. Il puise son inspiration dans les maîtres du design italien du XXe siècle et les designers français néo-baroques du XXe, et multiplie les clins d’œil au style inimitable Henry Jacques Le Même, à la croisée entre l’art déco et le mouvement moderne.

Le Chalet de 650 mètres carrés révèle la vision d’un luxe raffiné, répondant aux attentes d’une clientèle exigeante. Il abrite sept chambres en suite pensées dans l’esprit de suites hôtelières.

Il propose une offre étendue d’usages et de services (grands espaces de vie conviviaux, piscine intérieure chauffée avec espace bien-être, cuisine professionnelle, ski room, media room, salle de dégustation et cave à vin…).

Des combles au sous-sol, le bâtiment est exploité dans son intégralité. Le chalet est agréable à vivre, qu’importe la saison ou quel que soit le nombre de personnes hébergées. Enfin, les espaces de vie se prêtent à l’organisation de grandes réceptions. L’ambition affichée est de restituer son faste au chalet de l’Inconnu.

Source : Iconic Properties