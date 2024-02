Crédit immobilier : Baisses de taux en février et mise en place du réexamen possible des dossiers refusés

En février, les banques poursuivent leur ajustement tarifaire. La plupart des grilles de taux reçues sont orientées à la baisse, de 0,20 point en moyenne mais jusqu’à 0,40 point pour certaines. Les banques, qui veulent toutes prêter à nouveau, cherchent ainsi à se « repositionner » face à la concurrence en baissant leurs taux. Pour autant, certains établissements qui avaient déjà diminué leurs taux significativement les ont laissés stables, et une banque nationale les a même remontés de 0,10 point !

« En ce début d’année, les banques ont désormais toute la volonté de prêter à nouveau dans un contexte dans lequel elles peuvent reconstituer leurs marges. Pour autant, le retour de la concurrence interbancaire les conduit aussi à proposer des taux plus attractifs, aux alentours de 4 % en moyenne et légèrement inférieurs pour les plus compétitives ! Des taux qui devraient se maintenir à ces niveaux tant que la Banque centrale européenne ne baissera pas elle-même ses taux directeurs », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

En moyenne, il est actuellement possible d’emprunter à 3,9 % sur 15 ans, 4,1 % sur 20 ans et 4,4 % sur 25 ans, mais les taux les plus bas négociés atteignent 3,6 % sur 15 ans, 3,8 % sur 20 ans et 4 % sur 25 ans.

Dernière ligne droite pour le PTZ 2023…

L’entrée en vigueur du nouveau PTZ 2024 qui avait été décalée sera effective au 1er avril 2024. En attendant, il reste quelques jours pour déposer une demande de prêt aux conditions du PTZ 2023, à condition de respecter les plafonds de ressources basés sur les revenus de 2022.

Selon les banques, la date limite de réception des dossiers PTZ 2023 va du 15 février au 29 février afin que les offres puissent être émises avant le 1er avril… Il reste donc moins d’un mois pour déposer un dossier et bénéficier du PTZ 2023, un délai déjà trop juste pour signer un contrat de construction de maison individuelle.

Le réexamen des dossiers refusés bientôt possible ?

Le 4 décembre dernier le HCSF avait annoncé soutenir « la mise en place par la Fédération Bancaire Française d’un dispositif offrant la possibilité d’un réexamen aux ménages solvables dont la demande de crédit immobilier aurait été refusée ».

Dans un communiqué diffusé le 1er février, la FBF a confirmé la mise en place par les banques françaises d’un dispositif de revue des crédits immobiliers non accordés, dans le courant du mois de février et jusqu’à la fin de l’année, à condition que le dossier remplisse certaines conditions comme respecter les critères du HCSF ou être toujours en cours, c’est-à-dire dans le délai indiqué dans les conditions suspensives, soit de 45 à 60 jours. « Un délai court pour un réexamen, après un premier refus qui intervient déjà souvent quelques jours avant la fin du délai… En pratique, cela semble difficilement applicable », explique Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Un bon signal pour les futurs emprunteurs

« Nous saluons cette initiative de la FBF qui est un bon signal pour les futurs emprunteurs, dont beaucoup actuellement s’autocensurent après une année 2023 de fortes restrictions de l’accès au crédit. C’est aussi un moyen pour les banques de communiquer sur leur volonté de prêter davantage cette année…, explique Julie Bachet. Pour autant, en tant que courtier, nous faisons déjà ce travail d’accompagnement proposé avec des préconisations sur l’apport, le remboursement par anticipation des crédits conso, pour limiter les refus de dossiers qui ont d’ailleurs considérablement baissé en 2024…»

« On est passé d’un problème d’offre bancaire en 2023 à un problème de demande… fort heureusement en ce début d’année, on sent un frémissement et le retour d’emprunteurs potentiels qui viennent à nouveau évaluer leur capacité d’emprunt dans un contexte de taux qui commencent à baisser, avec à la clé un re solvabilisation de certains d’entre eux », analyse Sandrine Allonier.

En effet pour un couple avec 4200 € de revenus, une baisse de taux de 0,5 point, déjà effective dans certaines banques par rapport aux taux pratiqués fin 2023, leur permet d’emprunter 10 000 € de plus… Si es taux baissent de 1 point d’ici la fin de l’année, le gain de capacité d’emprunt sera de 20 000 € en seulement 1 an !