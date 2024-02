Pouvoir d’achat et assurance habitation : Le Top 2024 des villes les moins chères

La néo-assurance Acheel dévoile les villes et les régions dans lesquelles l’assurance habitation est la moins chère et fait ressortir les disparités de pouvoir d’achat selon la répartition géographique et territoriale en France.

La compagnie d’assurance full digitale Acheel mise sur la transparence et partage pour 2024 ses datas sur les tarifs de ses assurances habitation par régions, et villes, afin de mettre en avant les disparités de pouvoir d’achat selon la répartition géographique et territoriale en France.

En effet, les chiffres de cette étude* révèlent qu’en 2024, le budget dédié à l’assurance habitation peut varier quasiment du simple au double selon la localisation du bien et son exposition aux risques.

Les tarifs des primes d’assurances sont calculés selon de nombreux critères : typologie du logement (maison ou appartement), valeur des biens assurés (mobiliers et biens de valeur), présence d’un espace extérieur et de dépendances, montant de la franchise, options souscrites…

Cependant, sur un même type de profil de bien et de couverture choisie, la prime d’assurance peut varier du simple au double selon la localisation du logement, et son exposition aux risques. Plus elle sera forte et plus les tarifs seront élevés.

Les principaux facteurs de risques pris en compte par les assureurs pour le calcul des primes sont les aléas climatiques, les incendies et inondations, la fréquence des actes de vandalisme, les vols et cambriolages.

Ainsi, la prime d’assurance sera plus importante si la région, ou la ville sont souvent touchées par des inondations ou des incendies et victimes de cambriolages ou d’actes de vandalisme. Ainsi, force est de constater qu’en ville, le risque de vol et de vandalisme sera plus important que dans les petites agglomérations, et de fait, le prix de l’assurance habitation sera plus élevé dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Nice.

Il convient ici de noter que ces risques ont considérablement augmenté en 2022 : le ministère de l’intérieur dénombre 211 400 cambriolages en 2022 soit une hausse de 11% par rapport à 2021. De même les sinistres liés aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles sont en nette augmentation dans le contexte de réchauffement climatique que nous connaissons et sont estimés en 2022 à 10,6 milliards d’euros. Ce montant devrait être également élevé en 2023, à elles seules les tempêtes Ciaran et Domingos de novembre 2023 ont coûté 1,3 milliards d’euros. Ces paramètres expliquent dans les grandes lignes l’augmentation de l’exposition aux risques et donc du coût de l’assurance habitation pour les ménages, face à laquelle Acheel souhaite alerter et agir pour le pouvoir d’achat de ses assurés à son échelle.

TOP 10 des villes de + de 100 000 habitants où l’assurance Habitation est la plus chère

La ville de plus de 100 000 habitants où il revient le plus cher de s’assurer est sans surprise Paris avec une prime annuelle de 138,41€, suivie par Boulogne Billancourt avec une prime de 130,21€, puis Marseille avec une prime moyenne annuelle de 129,06€. Montreuil et Saint Denis figurent également dans le Top 5 avec des primes respectives de 128,41€ et 124,53€.

TOP 10 des villes de + de 100 000 habitants où l’assurance Habitation est la moins chère

La ville de plus de 100 000 habitants où il revient le moins cher de s’assurer est Brest, où la prime moyenne annuelle est de 69,70€, suivie de près par Rennes avec une prime moyenne annuelle de 70,17€ et Angers avec une prime moyenne annuelle de 72,82€. On retrouve également dans le TOP 5 Caen et Limoges avec des primes respectives de 77,97€ et 79,03€

Focus sur les 10 plus grandes villes françaises

Sur les 10 plus grandes villes françaises en terme de population, seules Nantes et Strasbourg figurent dans le classement des villes de plus de 100 000 habitants où l’assurance habitation est la moins chère. Paris, Marseille, Nice et Montpellier figurent quant à elles dans le classement des 10 villes les plus chères pour l’assurance habitation, avec un montant de 138,41€ pour Paris, soit près du double de Brest, la ville la moins chère du classement. Ce sont donc ces grandes villes où l’immobilier est déjà très élevé, qui font face à de fortes dépenses pour le poste assurance habitation et où le pouvoir d’achat des ménages est le plus impacté.

Assurance habitation : le Classement des régions les moins chères

Classement des régions en France pour l’assurance habitation pour les appartements et les maisons Cette étude est basée sur un échantillon de 100 000 contrats d’assurance MRH (mutlirisques habitation) souscrits chez Acheel entre mai 2021 et Janvier 2024, sur toute la France pour des appartements d’une surface moyenne de 50m² et des maisons d’une surface moyenne de 92m².

L’étude des primes d’assurance sur les 13 régions françaises, pour les appartements et maisons révèle, que même si le tarif varie en fonction du type de bien et est plus élevé pour une maison que pour un appartement, de fortes disparités ressortent au global d’une région à l’autre avec un écart de 66% entre la région île de France (la plus onéreuse) et la région Bretagne (la moins onéreuse) pour les appartements et de 44% entre la région Provence Alpes Côte d’Azur et la région Pays de la Loire pour les maisons, écart assez conséquent pour souligner que le pouvoir d’achat est davantage impacté dans certaines régions par rapport à d’autres.

Tarif de l’assurance habitation par région pour des appartements

La région où le coût de l’assurance habitation est le moins cher pour les appartements est encore cette année la Bretagne avec une prime moyenne de 71,64€, suivie par les Pays de la Loire avec une prime moyenne annuelle de 76,82€. Le Centre Val de Loire arrive en troisième position avec une prime de 82,04€ suivie par la Normandie avec une prime moyenne de 83,27€ et le grand est à 89,27€. En effet, ce sont les régions qui dénombrent le moins de sinistres liés aux phénomènes climatiques ou à la criminalité.

Les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie cloturent le classement avec des primes respectives de 118,71€, 118,08€ et 107,73€. Ces primes plus élevées peuvent s’expliquer en raison d’actes de vandalisme et de cambriolages en hausse, mais également pour la région Occitanie et PACA d’une augmentation des catastrophes climatiques.

Tarif de l’assurance habitation par région pour des maisons

La région où le coût de l’assurance habitation est le moins cher pour les maisons est cette année les Pays de la Loire qui passent devant la Bretagne avec une prime moyenne annuelle de 136,97€ pour la première et de 137,87€ pour la deuxième. La Normandie les suit en troisième position avec une prime moyenne de 153,64€ suivie par la Bourgogne Franche Comté avec une prime de 156,05€ puis la Nouvelle-Aquitaine avec une prime de 163,56€. En effet, ce sont les régions qui dénombrent le moins de sinistres liés aux phénomènes climatiques ou à la criminalité.

Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Grand Est clôturent le classement avec des primes respectives de 197,28€, 192,92€ et 181,35€. Ces primes plus élevées peuvent s’expliquer en raison d’actes de vandalisme et de cambriolages en hausse, mais également pour la région Occitanie et PACA d’une augmentation des catastrophes climatiques.

*Cette étude est basée sur un échantillon de 100 000 contrats d’assurance MRH (mutli-risques habitation) souscrits chez Acheel entre mai 2021 et janvier 2024, sur toute la France, toutes formules et surfaces confondues, pour les maisons et appartements.

Source : Acheel