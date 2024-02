Crédit immobilier : Le crédit hypothécaire, une solution alternative de financement ?

Récemment, le Ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, évoquait le crédit hypothécaire comme une solution financière possible. Largement méconnue, elle permettrait de redonner du pouvoir d’achat immobilier, dans un contexte pour le moins tendu.

Dans un contexte financier complexe, marqué par une inflation croissante et des conditions bancaires drastiques, les Français font face à des défis financiers persistants.

Besoin de liquidités pour des projets ou des besoins particuliers (payer des droits de succession à la suite d’un héritage, sortir d’un divorce, obtenir des liquidités pour des projets personnels, ou encore financer l’acquisition d’un nouveau bien immobilier), ils ont été nombreux à revoir à la baisse leurs désirs et ajourner leur projet. Aussi, dans ce paysage économique difficile, trouver des solutions pour obtenir des liquidités immédiates est devenu un véritable défi.

Un contexte financier complexe avec des besoins de trésorerie toujours plus nombreux

L’année 2023 a été marquée par une inflation significative, atteignant 4,9%, ce qui a eu pour conséquence une baisse du pouvoir d’achat des ménages français. De plus, le nombre annuel de défaillances d’entreprises a franchi la barre des 55 000 en 2023, un niveau sans précédent depuis 2017.

Face à ce contexte économique difficile, les Français ont ainsi dû affronter une nouvelle année compliquée sur le plan financier. Trouver des solutions pour obtenir des liquidités immédiates est devenu un véritable défi sans devoir se résoudre à vendre son bien immobilier.

Malheureusement, les besoins de trésorerie ne manquent pas, pour ne citer qu’un exemple, chaque année, environ 360 000 successions sont déclarées à la suite d’un décès, ce qui représente plus d’un million d’héritiers recherchant des solutions pour honorer les droits liés à cet héritage ;

Le défi de l’emprunt bancaire traditionnel

Dans un environnement marqué par une période inflationniste, l’obtention de crédits devient de plus en plus difficile pour les particuliers. En effet, il est devenu presque impossible d’emprunter d’importantes liquidités pour des projets ou des besoins personnels. La baisse significative de la production de prêts immobiliers, qui a chuté de 40% en 2023 par rapport à l’année précédente (passant de 218 milliards à 130 milliards), illustre cette difficulté croissante.

A cela s’ajoute des questionnaires de santé obligatoires, des limites d’âge restrictives (après 65 ans, l’accès au crédit devient quasiment impossible, touchant 27,7% de la population française en 20243 ) et des réglementations contraignantes, comme l’impossibilité d’obtenir des prêts pour financer des frais de succession, des dettes fiscales, ou des prêts de trésorerie dépassant 75 000 euros. Face à ces contraintes, certaines banques européennes interviennent en France avec une approche plus souple.

Le crédit hypothécaire comme solution alternative

Le crédit hypothécaire émerge comme une solution alternative offrant aux propriétaires la possibilité de débloquer rapidement des liquidités dans une proportion inédite, pouvant dépasser les 100 000 euros.

PraxiFinance, conscient de ce besoin, le propose depuis 1990 pour redonner aux

propriétaires une certaine liberté financière. Cette solution se distingue par sa flexibilité et sa souplesse, sans limite d’âge ni questionnaire de santé. Les modalités de remboursement sont multiples et adaptables, incluant le remboursement in fine, amortissable, voire aucun remboursement de son vivant, comme pour le prêt viager hypothécaire.

Le groupe PraxiFinance permet ainsi d’emprunter la moitié de la valeur de son bien afin de couvrir une variété de besoins, notamment la trésorerie personnelle utilisable librement, le règlement de frais de succession, le rachat de soulte, le paiement de prestations compensatoires à la suite d’un divorce, le prêt-relais ou encore le rachat de dettes de toute nature. Cette liberté totale dans l’utilisation des fonds accordés permet aux propriétaires d’augmenter leur pouvoir d’achat et ouvre de nouvelles perspectives dans un contexte financier en constante évolution