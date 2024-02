« Bienvenue monsieur le Ministre du Logement dans un monde en crise, celui du logement », Marcel Rogemont

Marcel Rogemont, Président de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat se réjouit de l’attribution d’un portefeuille ministériel dédié au Logement et félicite Guillaume Kasbarian.

« Bienvenue monsieur le Ministre dans un monde en crise, celui du logement et du logement HLM en particulier ! Nous voulons avec vous contribuer à donner un sens au choc de l’offre pour les demandeurs d’HLM alors que 2023 est la pire année en termes de production neuve depuis 20 ans. Nous voulons avec vous accélérer la rénovation thermique des HLM en mobilisant rapidement les 400 millions d’euros de financement promis en 2024. Nous voulons avec vous réfléchir à la création d’un tarif social de l’énergie pour protéger les locataires HLM, premières victimes de l’explosion des coûts de l’énergie. Vous pouvez compter sur notre disponibilité et notre attachement à faire vivre le logement social, et à faire du logement pour tous une priorité nationale ! »