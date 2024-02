Pros de l’immo : Yuccan Lead boucle une levée de fonds de 1,2 M€ pour accélérer sa croissance

Dans un contexte économique difficile, alors que les défaillances d’entreprise explosent, certaines startups françaises affichent une vitalité insolente. À l’image de Yuccan Lead, une jeune pousse qui cartonne avec son application mobile de recommandation client digitale.

Depuis sa création en 2020, elle affiche une croissance de +200 % et elle approche déjà les 1 000 programmes de parrainage créés par toutes les entreprises qui font du commerce offline B2C (immobilier, cuisine, amélioration de l’habitat, énergies renouvelables, concessionnaires automobiles…).

Pour aller plus loin et accélérer son développement, elle vient de boucler une levée de fonds d’amorçage (seed) de 1,2 M€ auprès de SIDE Capital, de la BPI et de Business Angels.

Yuccan Lead, l’alternative au chèque-cadeau qui séduit les professionnels et les particuliers

Yuccan Lead permet à tous les particuliers de gagner des récompenses monétaires, qui leur sont reversées par virement bancaire, à chaque fois qu’ils mettent en relation leurs proches avec des professionnels référencés sur l’appli (agent immobilier, courtier, pisciniste, artisan, concessionnaire auto…). Un must pour booster leur pouvoir d’achat, surtout dans cette période marquée par une forte inflation !

Les entreprises y gagnent aussi : si elles ont trop souvent délaissé le parrainage et l’apport d’affaires, elles sont de plus en plus nombreuses à plébisciter l’efficacité de ce canal. Devenu plus digital, plus traçable et plus motivant, il offre un ROI imbattable pour les aider à se développer. En effet, le taux de transformation oscille entre 35 et 40 % contre 1 à 2 % pour les canaux traditionnels.

Baptiste Vandenborght, co-fondateur, précise : « 1 affaire sur 3 est concrétisée sur Yuccan Lead, contre 1 sur 100 via une campagne d’appels à froid. C’est pour cela que nous nous imposons comme le leader du referral marketing pour toutes les entreprises qui font du commerce offline B2C, physique/présentiel ou avec un très fort relationnel. »

Les (grands) petits plus

Une solution concrète pour donner vie à tous les avis clients : avant d’inscrire leurs clients dans leur programme de parrainage, les entreprises peuvent collecter leur degré de satisfaction en quelques clics, grâce à un questionnaire personnalisable à 100 %.

La complémentarité avec toutes les plateformes d’avis clients : les clients satisfaits peuvent être redirigés vers une plateforme d’avis client (Avis Vérifiés, Google My Business) pour déposer un avis. Mieux : grâce au nouveau module d’intelligence artificielle développé par Yuccan Lead, les clients en panne d’inspiration peuvent s’appuyer sur une idée d’avis type selon les réponses qu’ils ont données dans l’enquête.

Le Parrainage Solidaire : La mise en relation permet aussi de faire de bonnes actions !

Et si l’engagement solidaire devenait enfin simple et accessible à tous ? Depuis début 2023, Yuccan Lead simplifie l’engagement solidaire en permettant aux particuliers de reverser tout ou partie de leurs récompenses monétaires à l’association de leur choix.

Une démarche d’économie circulaire qui profite à tous : les particuliers peuvent désormais facilement défendre leurs valeurs en faisant une belle action riche de sens. Les professionnels utilisant Yuccan Lead renforcent leur politique RSE et impactent positivement l’économie locale ou nationale via des versements à l’association de leur choix. Les associations à but non lucratif, qui se référencent gratuitement sur l’appli, reçoivent des dons de particuliers ou de professionnels afin de multiplier les projets sur le terrain.

Source : Yucca Lead